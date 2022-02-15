XIII театральный фестиваль «Островский в доме Островского» обещает стать аншлаговым

Десятки региональных театров подали заявки на участие в фестивале «Островский в Доме Островского», который был анонсирован весной 2021 года. Фестиваль, созданный по инициативе Государственного Академического Малого театра, был учреждён в 1993 г. В 2023 году, в год своего 30-летия, Фестиваль пройдёт в 13-й раз и будет приурочен к 200-летию со дня рождения А.Н.Островского. Ожидается, что он станет самым масштабным.

Главная цель фестиваля «Островский в Доме Островского» — привлечь внимание к лучшим театральным коллективам из разных городов России, которые также трепетно относятся к творчеству великого драматурга и верны академическим традициям. «Фестиваль дает возможность театрам больших и маленьких городов нашей страны и зарубежья выступить на сцене Малого, представить свое искусство московской театральной публике, обменяться мнениями с коллегами, критиками и столичной общественностью. Такое общение очень важно для полнокровной творческой жизни каждого мастера, дает ему стимул для дальнейшей работы», — рассказывает художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

Фестиваль существует уже почти 30 лет, каждый раз расширяя свою географию. За время существования он принял гостей из разных уголков России: Санкт-Петербурга, Владивостока, Ульяновска, Липецка, Пензы, Костромы, Сыктывкара, Краснодара, Тольятти, Ярославля и многих других. 2013 и 2018 гг. позволили закрепить за фестивалем статус международного, среди его участников были театры из Белоруссии, Прибалтики и Балкан.

В список театров, подавших заявки на участие в 2023 г., входят: Воронежский камерный театр, Брянский театр драмы им. А.К. Толстого, Пермский театр «У Моста», Бийский драматический театр, Магнитогорский драматический театр им. А.С. Пушкина, Томский ТЮЗ, Архангельский театр драмы и многие другие. Прием заявок продолжится до сентября 2022 года.

Малый театр называют «Домом Островского». Творчество драматурга занимает особое место в истории театра. Еще при жизни Островского, на сцене театра были поставлены почти все его пьесы, написанные специально для Малого театра. Сегодня репертуар включает одиннадцать постановок по произведениям автора: «На всякого мудреца довольно простоты», «Бедность не порок», «Правда – хорошо, а счастье лучше», «Волки и овцы», «Доходное место», «День на день не приходится», «Поздняя любовь», «Последняя жертва», «Не все коту масленица» и другие. В преддверии юбилея выйдут три новых спектакля — «Горячее сердце», «Женитьба Бальзаминова» и «На бойком месте».

В рамках XIII театрального фестиваля пройдут показы спектаклей на трех площадках Малого театра: на Исторической сцене на Театральной площади, на сцене на Большой Ордынке, а также в филиале в городе Когалым.

«Каждый раз мы видим повышенный интерес к фестивалю. И сейчас, всего за полгода с момента объявления нового фестиваля, мы уже получили множество заявок. Это несмотря на очень непростые для театров времена. Полагаю, что этот, юбилейный фестиваль, станет по-настоящему аншлаговым и подарит всем его участникам и зрителям настоящее искусство», — говорит Тамара Михайлова, директор Малого театра.

Для того, чтобы принять участие в фестивале «Островский в Доме Островского» необходимо прислать заявку в электронном виде на электронную почту festival@maly.ru. К заявке должна быть приложена ссылка на видеозапись спектакля.

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