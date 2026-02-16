АКИ представило аналитический обзор трендов в сфере моды на 2026–2027 годы

Агентство креативных индустрий презентует эксклюзивный аналитический обзор ключевых трендов на 2026–2027 годы. В фокусе исследования — практические рекомендации по формированию маркетинговых стратегий и инструменты для повышения потребительского спроса. Владельцы бизнеса, маркетологи и дизайнеры получат актуальные данные и готовые решения для адаптации бизнес-процессов в условиях динамичного рынка.

Обзор объединяет пять трендбуков: «Ремесленность и локальность в одежде, аксессуарах и обуви», «Стратегии развития люксового сегмента: идеи и способы», «Принты. Тенденции и идеи использования», «Ключевые тренды в дизайне фурнитуры одежды и аксессуаров» и «Эпоха нового комфорта. Изменения фасонов, цветов и запросов потребителей». В основу исследования легли материалы международных аналитических центров и отраслевых платформ.

Трендбуки адаптированы под задачи российских и московских брендов и показывают, как мировые тенденции в устойчивой моде, цифровизации и изменении потребительского поведения трансформируются в конкретные продуктовые и коммуникационные решения. Каждый раздел содержит не только описание тенденций, но и блок практических рекомендаций для владельцев брендов.

Трендбук «Ремесленность и локальность в одежде, аксессуарах и обуви» посвящён возрождению ремесленных традиций, локального производства и ответственному отношению к моде. В трендбуке показано, как бренды могут сотрудничать с мастерами и создавать вещи, в которых значительная часть изделия сделана вручную. Исследование подчёркивает растущий интерес покупателей к изделиям с осмысленным дизайном и бережным отношением к природе. Брендам даны практические рекомендации по развитию локальных коллекций и внедрению устойчивых материалов в производство.

Трендбук «Стратегии развития люксового сегмента: идеи и способы» раскрывает ключевые направления и стратегии, которые помогут премиальным брендам повысить эффективность маркетинга, понять суть современного восприятия роскоши и оценить портрет потенциальной аудитории на ближайшие годы. В нём рассматриваются современные подходы к взаимодействию с клиентами, где решающую роль играют не только финансовые возможности, но и стремление к уникальным впечатлениям. Также акцентировано внимание на развитии цифровых технологий для улучшения сервиса и роста лояльности, необходимости инвестиций в устойчивое развитие и диверсификацию поставок, а также на работе с новыми поколениями покупателей при сохранении традиций ремесленного мастерства.

Трендбук «Принты. Тенденции и идеи использования» рассматривает актуальные принты и цветовые решения сезона 2026 года и предлагает рекомендации по их применению. Он отражает эстетические предпочтения покупателей, отмечая, что они будут ориентироваться на тенденции, связанные с технологическими инновациями, ностальгическими настроениями и влиянием мировой экономической ситуации. Абстрактные и космические узоры, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта, будут сочетаться с плавными линиями, воплощая футуристическую эстетику. Возвращаются ретро-принты, такие как полоска и горох. Принты с имитацией текстур, а также цветочные и природные орнаменты подчеркнут значимость экологической повестки.

Трендбук «Ключевые тренды в дизайне фурнитуры одежды и аксессуаров» рассказывает об актуальных направлениях в декоративной фурнитуре, которая будет украшать и дополнять одежду в ближайшие годы. Прогноз трендов этой ниши отражает сочетание эстетики минимализма, ностальгической классики, инновационных материалов и актуальной темы экологической ответственности — то есть воплощает суть ключевых на сегодняшний день макротрендов модной индустрии.

Трендбук «Эпоха нового комфорта. Изменения фасонов, цветов и запросов потребителей» показывает, как глобальные вызовы, изменение климата, цифровая перегруженность и ускорение жизни формируют стремление к более спокойной, продуманной моде, где вещи служат дольше и имеют ясную идею. В документе содержатся рекомендации по созданию коллекций, адаптированных к современному ритму жизни.

Все трендбуки опубликованы на сайте Центра материалов.

Трендбуки — это сборники материалов с прогнозами и аналитикой тенденций, которые будут востребованы в модной индустрии в будущем. Их составляют эксперты в области моды, лёгкой промышленности и маркетинга брендов, постоянно отслеживающие технологические и социально-культурные изменения отрасли. Эти исследования помогают дизайнерам ответить на главный вопрос — что будут покупать завтра. Разработчиком онлайн-платформы является Агентство креативных индустрий Москвы.