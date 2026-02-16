Интерес к литературе о русских традициях вырос на 76%

В преддверии Масленной недели и Великого поста книжный сервис Литрес изучил спрос россиян на книги о русских традициях, национальном укладе жизни и православных праздниках. За последние 12 месяцев (16.02.2025–15.02.2026) выручка (по всем моделям монетизации) с продажи контента о русских традициях увеличилась на 76% в сравнении с аналогичным периодом год назад (16.02.2024–15.02.2025). За последние две недели (01.02.2026–15.02.2026) также вырос интерес россиян к литературе о православной кулинарии – на 60% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом (17.01.2026–31.01.2026).

В период с 16 по 22 февраля в России отмечается Масленица, а с 23 февраля начинается Великий пост. Специально к этим датам книжный сервис Литрес проанализировал интерес россиян к литературе о русских и православных традициях и зафиксировал рост спроса на контент о национальном культурном коде. За последние 12 месяцев (16.02.2025–15.02.2026) выручка (по всем моделям монетизации) с продажи книг о русских традициях увеличилась на 76%.

Рейтинг произведений по теме возглавила аудиокнига «Лето Господне» – роман Ивана Шмелёва, полный описаний русского быта, религиозных праздников и народных гуляний. На второй строчке – «Русская кухня: от мифа к науке» Ольги и Павла Сюткиных. Третье и четвёртое место занимает нон-фикшн Елизаветы Тюгаевой «ЯТЬ. Психотерапия русской традицией, или Как жить лучше в опоре на наш культурный код» – электронная книга и её аудиоверсия соответственно. Замыкает топ-5 аудиокнига «Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)» Юрия Лотмана. Литрес также фиксирует рост спроса за последние 12 месяцев на книги о православных традициях на 38% и об укладе русской жизни в целом – на 141%.

В преддверии Масленицы особенно заметен интерес россиян к литературе о православной кулинарии. За последние две недели (01.02.2026–15.02.2026) выручка с продажи книг по теме выросла на 60% в сравнении с аналогичным предыдущим периодом (17.01.2026–31.01.2026). В топ-3 книг по теме вошли: «Великий пост. Рецепты на каждый день», «Монастырская кухня» Максима Сырникова и Олега Робинова и «Славянская Масленица. Традиции, обряды, рецепты на каждый день» Оксаны Макс соответственно.