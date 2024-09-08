Akmal’, 5sta Family, TESTOSTERON, Ne nastya и другие на Дне Рождения Русского радио

5 сентября в Москве прошла шумная вечеринка по случаю 29-летия «Русского радио». Почти юбилей пришли отметить многие из тех, чьи песни ежедневно звучат в эфире.

Лариса Долина, певица Слава, группа «5sta Family», Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Akmal’, МОТ (на фото вверху), группа TESTOSTERON, Александр Ревва, Ирина Дубцова, Ne Nastya и многие другие собрались на одной из самых красивых площадок на берегу Москвы-реки — в ресторане Shore House, чтобы поднять бокалы за высокие рейтинги и громкие премьеры «Русского радио».

Музыкальная программа стала настоящим подарком для всех присутствующих,звезды российской эстрады подарили зрителям незабываемые выступления. Особенно трогательными были поздравления, звучавшие в адрес «Русского Радио»: теплые слова, искренние пожелания и красивые речи создавали атмосферу настоящего семейного торжества. Было очевидно, что для многих артистов и гостей «Русское Радио» стало не просто медиа-площадкой, а настоящим домом, где их всегда ждут и любят.