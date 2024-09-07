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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«ЛитРес» объявила лонг-лист литературной премии «Электронная буква»

«ЛитРес» объявила лонг-лист литературной премии «Электронная буква»

editor
By editor
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электронная буква

6 сентября группа компаний «ЛитРес» в рамках 37-ой Международной книжной ярмарки представила длинный список VII сезона крупнейшей в России премии в области цифровых книг «Электронная буква». В этом году digital-авторами и чтецами было подано 3134 заявки из разных стран мира. Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 24 миллионов рублей, а два победителя в главных номинациях «Книга года» и «Голос года» получат по 300 000 рублей от «ЛитРес».

Премия «Электронная буква» ставит перед собой задачу по поддержке digital-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе. Подать заявку мог любой автор, опубликовавший книгу с помощью платформы Литрес Самиздат или диктор, записавший книгу в проекте Литрес Чтец. Прием заявок длился с 25 апреля по 12 августа. Литературные произведения оценивала координатор премии, руководитель книжных проектов издательства «Эксмо» Юлия Селиванова, а также специальные эксперты: писатели, лауреаты премий, литературные критики и обозреватели.

В седьмом сезоне лидирующими жанрами среди общего количества произведений в лонг-листе стали фэнтези (18%), фантастика (14%) и любовные романы (13%). Всего было подано 3134 заявки из разных стран мира — на 34% больше, чем в прошлом году. В топ-5 стран по количеству работ вошли: Россия, Беларусь, Грузия, Италия, Израиль.

«В этом году на конкурс, по моим ощущениям, пришло гораздо больше детективных и фантастических книг, чем в прошлые годы. Причем, два направления удачно соединялись — довольно много примеров детективов и триллеров с фантастическими обстоятельствами сюжета. Авторы год от года становятся профессиональнее, видно, что тексты прошли литературную редактуру и корректуру. В основном, крепкие истории и яркие герои. У меня есть, конечно, свои фавориты, но в этом сезоне мы с командой решили чуть расширить воронку и дать
большему числу авторов возможность стать замеченными — взяли в лонг-лист больше дебютов и больше неочевидных позиций, как говорится, на развитие», — комментирует лонг-лист координатор премии «Электронная буква»-2024 Юлия Селиванова. 

Объявление шорт-листа премии запланировано на декабрь. Произведения шорт-листа будет оценивать специальное жюри, в которое вошли представители сферы литературы, культуры и шоу-бизнеса, в том числе те, кто уже выбирал лучших авторов и чтецов в предыдущих сезонах: Сергей Чонишвили — актер театра и кино, писатель и телеведущий, Марьяна Спивак — актриса театра и кино, филолог, культуролог и писатель Николай Жаринов, писатели Ксения Буржская и Алексей Сальников, теле- и радиоведущий Антон Комолов, ведущий вечернего шоу на радио MAXIMUM, педагог по технике речи Константин Михайлов, а также Зоя Яровицына, стендап-комик и креативный продюсер шоу «Женский стендап» на ТНТ. Победители премии будут названы и награждены весной 2025 года.

Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 24 миллионов рублей, а два победителя в номинациях «Книга года» и «Голос года» получат по 300 000 рублей от ГК «ЛитРес».

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