Зеленый театр ВДНХ подвёл итоги летнего сезона

7 сентября Зеленый театр ВДНХ завершил работу после насыщенного и яркого летнего сезона, вновь подтвердив репутацию одной из главных концертных площадок столицы. С 1 июня по 7 сентября здесь прошло 60 концертов и различных шоу-программ, собравших более 130 тысяч человек.

Уникальная площадка под открытым небом, вмещающая до 3000 зрителей, стала эпицентром значимых культурных событий для москвичей и гостей города. Для посетителей провели концерты, театральные постановки и стендап-шоу. Финальные аккорды яркого лета прозвучали в исполнении Imperial Orchestra, Melodion Orchestra и в искрометных комедийных выступлениях участниц шоу «Женский стендап».

На концертах Зеленого театра гости могли насладиться концертами легендарных артистов, чье творчество объединяет разные поколения: Владимира Преснякова, Вячеслава Бутусова, Николая Носкова и других мастеров отечественного рока и эстрады. На сцену Зеленого театра вышли популярные современные исполнители Мари Краймбрери, Xolidayboy и дуэт Artik & Asti. А хиты групп любимых групп «Мельница» и «Моральный кодекс» сделали летний сезон настоящим музыкальным праздником.

Особым украшением стал дебют проекта Luminary Show. Концерты классической музыки под тысячи свечей под открытым небом стали ярким акцентом программы Зеленого театра. Публика проводила музыкальные вечера под волшебные звуки произведений культового неоклассика Людовико Эйнауди в исполнении Melodion Orchestra и величайших рок-хитов в сопровождении симфонического оркестра Olympic Orchestra. Ярким моментом стало выступление легендарного гитариста группы «Кино» Юрия Каспаряна в составе проекта «Симфоническое «Кино».

Большой интерес посетителей вызвали юмористические шоу «Импровизаторы», стендап-концерты Юлии Ахмедовой и Ивана Абрамова. Одним из ярких театральных проектов стал спектакль «Интуиция» с участием знаменитых артистов Константина Хабенского и Александра Цыпкина, который привлек внимание широкой аудитории.

Кроме того, этим летом Зеленый театр приглашал гостей на мероприятия в рамках крупных культурных событий на ВДНХ, включая VII Международный фестиваль искусств «Вдохновение» и Международный фестиваль прогрессивной музыки.