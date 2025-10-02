Оплата публикаций

Россияне назвали свои самые любимые зарубежные сказки

Кадр из фильма «Алиса в Стране Чудес»
Кадрa из фильма «Алиса в Стране Чудес». Предоставлено KION

Холдинг МТС Медиа совместно с онлайн-кинотеатром KION провел исследование и выяснил, какие зарубежные сказки и персонажи наиболее близки россиянам. В топ-3 вошли «Алиса в Стране чудес», «Бременские музыканты» и «Белоснежка и семь гномов». Из сказочных персонажей мужчины чаще ассоциируют себя с хитрым Котом в сапогах и загадочным Чеширским Котом, в то время как женщины отождествляют себя с Алисой и Мэри Поппинс. Самыми привлекательными сказочными мирами стали Страна чудес и Нарния.

МТС Медиа и онлайн-кинотеатр KION выяснили, какие зарубежные сказки больше всего нравятся россиянам. Самой узнаваемой по результатам опроса стала сказка Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», все без исключения респонденты (100%) подтвердили, что знакомы с её сюжетом. Это максимальный результат среди зарубежных сказок. Высокую узнаваемость также показали «Белоснежка и семь гномов» (92%), «Бременские музыканты» (88%) Братьев Гримм и «Спящая красавица» (88%) Шарля Перро.

Отвечая на вопрос, какие сказки произвели самое сильное впечатление, 61% опрошенных опять же назвали сказку «Алиса в Стране чудес». Затем в выборе россиян идут «Бременские музыканты» (42%) и «Белоснежка и семь гномов» (39%). Интересно, что «Белоснежка» чаще впечатляла женщин (45%) и респондентов 45–54 лет (47%), в то время как «Алиса» сильнее всего запомнилась молодым людям 18–24 лет (70%) и жителям Москвы (70%).

Вопрос об ассоциациях со сказочными героями выявил интересные различия. Мужчины чаще выбирали хитроумных и харизматичных персонажей: 34% ассоциировали себя с Котом в сапогах, а 26% — с Чеширским Котом. Женщины же отождествляли себя с Алисой (22%) и Мэри Поппинс (24%).

Самым запоминающимся персонажем из «Алисы в Стране чудес» россияне назвали Чеширского Кота (40%). Чаще всего его выбирали мужчины (41%) и респонденты 25–34 лет (45%). Сама Алиса заняла второе место (23%) — её образ оказался ближе женщинам (27%) и участникам старше 55 лет (32%). Шляпник, напротив, запомнился в основном молодёжи 18–24 лет (30%).

Опрос также выявил, какие качества в сказочных персонажах ценят россияне больше всего. В топ-5 вошли: доброта (56%); умение не сдаваться (53%); преданность друзьям (50%); находчивость (48%) и смелость (46%). Примечательно, что, несмотря на симпатии к хитрому Коту в сапогах, именно хитрость оказалась наименее ценным качеством сказочного героя в глазах россиян (18%).

37% респондентов выбрали Страну чудес в качестве вымышленной вселенной, в которой они хотели бы побывать. Наиболее часто ее выбирали молодые люди 18–24 лет (51%). Еще около трети опрошенных (34%) отдали предпочтение миру Нарнии из цикла «Хроники Нарнии», этот вариант чаще выбирали респонденты 35–44 лет (41%) и жители крупных городов 500+ тыс. (40%), а в Волшебной стране Оз хотели бы побывать 26% россиян, что демонстрирует устойчивую любовь к историям, где реальность граничит с фантастикой. Все выводы исследования основаны на данных опроса, в котором приняли участие 600 респондентов всех возрастов.

Любимые персонажи обретут новые воплощения благодаря звездному актерскому составу. Главную роль Алисы, пятнадцатилетней школьницы, попавшей в Страну чудес, исполнила Анна Пересильд. Экстравагантного Безумного Шляпника, друга Алисы, сыграл Милош Бикович. Властную Черную Королеву россияне увидят в исполнении Паулины Андреевой, а мать Алисы в реальном мире и Червонную Королеву в Стране чудес воплотила Ирина Горбачева.

