Фильм «Единица Монтевидео» вошел в программу Cinema of World в рамках 54-го Международного кинофестиваля Индии IFFI

Фильм «Единица Монтевидео» режиссера Татьяны Лютаевой с Алексеем Серебряковым и Агнией Дитковските вошел в программу Cinema of World в рамках 54-го Международного кинофестиваля Индии IFFI. До этого фильм неоднократно принимал участие и становился лауреатом российских и международных кинофестивалей.

Картина Татьяны Лютаевой победила в десяти номинациях на международном кинофестивале Cinergo в Афинах. Картина стала лауреатом в номинациях «Лучший полнометражный фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» (Алексей Серебряков), «Лучшая женская роль» (Агния Дитковските), «Лучшая женская роль второго плана» (Полина Кутепова), «Лучший оператор» (Вячеслав Лисневский), «Лучшая музыка», «Лучший монтаж», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника-постановщика».

Картина была отмечена на специальным дипломом жюри на 45–ом Московском международном кинофестивале в секции «Русские премьеры».

«Единица Монтевидео» также получила два приза в номинациях «Лучший международный художественный фильм» и «Лучшая женская роль» в рамках конкурсной программы международного фестиваля CineOFF в Италии.

В центре сюжета фильма «Единица Монтевидео» — талантливый хирург Александр Лунин (Алексей Серебряков), который выходит на свободу после двенадцати лет колонии по обвинению в неосторожном убийстве своей жены (Ксения Раппопорт). Вследствие сильнейшей психологической травмы из-за смерти жены Александр потерял возможность разговаривать. Дочь Лунева (Агния Дитковските) винит отца в своей трагической жизни и не хочет иметь с ним ничего общего. Александру предстоит переломить ситуацию и наладить свои отношения с дочерью.

Режиссер фильма и автор идеи — Татьяна Лютаева. Автор сценария — Илья Тилькин. Продюсерами кинокартины выступили Сергей Бобза и Игорь Мишин, креативный продюсер — Георгий Бердзенишвили. Оператор — Вячеслав Лисневский, художник-постановщик — Елена Жукова.

Фильм был снят в рамках программы прямых инвестиций в кинопроизводство «МТС Медиа» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В ролях: Алексей Серебряков, Ксения Раппопорт, Агния Дитковските, Евгений Ткачук, Александр Феклистов, Полина Кутепова, Ольга Лапшина и др.