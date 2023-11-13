В сети Интернет появился трейлер мистического триллера «Сны Алисы»

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В сети Интернет появился трейлер и постер мистического триллера производства кинокомпании 1-2-3 Production «Сны Алисы» о школьнице, которая расследует убийство с помощью сверхъестественного дара.

Сериал стал одним из самых ожидаемых триллеров этого года, его пилотная серия была показана на международных кинофестивалях: в 2021 году сериал попал в программу Каннского фестиваля сериалов Canneseries и программу COMPÉTITION INTERNATIONALE SÉRIES Международного кинофестиваля Женевы. В том же году «Сны Алисы» был включен в топ лучших проектов на Berlinale Series Market, как самый интересный сериал с наибольшим маркетинговым потенциалом, по версии отборочного комитета кинорынка.

Режиссером сериала выступил Андрей Джунковский, снявший международный хит «Лучше, чем люди», а также сериалы «Бихэппи» и «Сладкая жизнь».

Создатели мистического триллера кропотливо работали над проектом с 2019 года. Съемки проходили исключительно зимой, в снежную погоду. Режиссер долго искал идеально подходящую на роль Алисы актрису – в результате остановив свой выбор на Алине Гвасалии. Также в сериале снимались Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Алексей Розин, Александра Ребенок, Полина Ауг, Дарья Екамасова и Василина Юсковец, которая была признана Лучшей актрисой на фестивале «Пилот» в 2022 году.

Алина Гвасалия, роль Алисы:

«Для меня это проект был личной терапией, которая растянулась во времени. Я взрослела, проходила важные трансформации в жизни и столкнулась с главным вопросом: Кто Я? Как и моя героиня, которой пришлось это сделать в очень сжатые сроки в рамках сюжета. "Сны Алисы" лично для меня история про очень глубокий и подчас очень сложный процесс движения к самому себе,но такой необходимый и важный для человека, потому что каждый из нас обладает уникальным даром и большой силой, которую в большинстве своём мы очень боимся, но осознав и приняв её, мы способны стать настоящими волшебниками и творцами своей реальности».

Сюжет сериала «Сны Алисы» разворачивается в маленьком северном городке – мрачном, тихом, замерзшем, полном страшных секретов. Все, кто приезжают в этот городок, чувствуют там что-то странное, как будто некие мистические силы наблюдают за ними со всех сторон.

Главная героиня сериала школьница Алиса родилась и выросла в этом городке. У нее есть особенность – провидческие сны – с которой девочка живет всю жизнь. Алиса, как любой ребенок, мечтает о будущем – она хочет уехать из городка вместе со своей близкой подругой и начать новую жизнь. Однако злой рок не дает мечтам сбыться.

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