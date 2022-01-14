Психоделический триллер «Бег улиток» представят в онлайн-кинотеатре KION

Эксклюзивная премьера оригинального сериала KION «Бег улиток» с Дарьей Урсуляк и Любовью Толкалиной состоится 19 января 2022 года в онлайн-кинотеатре KION. Это остросюжетная история о победе над страхами, совместный проект KION (МТС Медиа) и Продюсерской компании «Среда».

«Бег улиток» — триллер, в центре которого истории двух женщин по имени Марина: социального работника в кризисном центре и журналистки-расследовательницы. Двух героинь сыграла одна актриса — Дарья Урсуляк.

Марина-1 работает с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. От эмоционального и физического перенапряжения у героини случается инсульт, после которого она замечает нарастающие провалы в памяти. Марина пытается спасти свою пациентку Леру, которая оказалась в кризисном центре после предполагаемого насилия, но теряется во времени и пространстве. Ее муж-ученый пытается найти средство от болезни Альцгеймера и вылечить жену, экспериментируя с ядом улиток.

Историей девочки — жертвы насилия — занимается и журналистка-расследовательница Марина-2. Активная, дерзкая и пробивная героиня одержима идеей найти и наказать преступников.

Героиням придется пройти длинный путь, чтобы разобраться, что на самом деле происходит вокруг и какие сюрпризы скрывает их память. Сериал исследует острые и актуальные темы, в том числе абьюза, насилия и проработки детских травм.

Повествование «Бега улиток» построено нелинейно, что отсылает к авторской манере Дэвида Линча. Авторы с первых минут погружают зрителей в мистическую атмосферу, размывая время действия.

Главные роли в сериале исполнили Дарья Урсуляк, Любовь Толкалина, Кирилл Жандаров, Сергей Уманов, Валерий Панков и Полина Шеповалова. Генеральными продюсерами проекта выступили Александр Цекало, Иван Самохвалов и Игорь Мишин.

Режиссер «Бега улиток» Стас Иванов, который в 2021 году стал режиссером сериала НТВ «Немцы», цифровая премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре KION, — экранизации одноименного романа Александра Терехова с Евгением Коряковским в главной роли. Пилотный эпизод проекта был представлен в рамках программы «Первая серия. Дубль второй» 43-го Московского международного кинофестиваля.

Главную роль в «Беге улиток» исполнила Дарья Урсуляк, молодая российская актриса театра и кино. Снимается в фильмах и сериалах с середины 2010-х. Среди наиболее известных ее образов — Наталья Коршунова в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», Ксения Годунова в телесериале «Годунов», Ирина Шевченко в комедийном сериале про волейбол «Дылды» и Ульяна Ленина в сериале KION «Немцы».

В октябре 2020 года «Бег улиток» в формате рабочих материалов был анонсирован для иностранной аудитории. Сериал попал в список проектов, представленных на международном рынке контента MIPCOM Online+. Съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге.

19 января в онлайн-кинотеатре KION эксклюзивно состоится премьера проекта. Первые три недели каждую среду будет публиковаться по два новых эпизода проекта, а затем по средам по одной серии.

Любовь Толкалина, актриса:

– Мне очень хотелось поработать со Стасом Ивановым, чье мировоззрение представляется мне интересным. Уже на уровне сценария этот проект был невероятно захватывающий — крайне сложно было воспринимать реальность, в которой происходят события. Конструкция истории развивается в нескольких частях сознания главной героини, так что мне пришлось играть сразу два разных амплуа — главного редактора и следователя полиции. К тому же на этом проекте впервые в моей актерской фильмографии случилась эротическая сцена с женщиной — это, надо сказать, определенный вызов. Это сериал для очень искушенного зрителя, для человека, способного к погружению в сложную структуру вариаций реальности. Это крайне нетривиальная история для тех, кому интересно, как устроено человеческое сознание».

Дарья Урсуляк, актриса:

– Это совершенно безумная история, которую начали разрабатывать во время первого локдауна. Тогда я ее прочитала в первый раз, и она просто поразила меня уровнем профессиональных задач. «Бег улиток» очень азартный для актрисы материал: можно попробовать все и испытать себя по-всякому. Это триллер, драма, эротика, с погонями, драками, погружениями на глубину и самыми кромешными состояниями. При этом весь этот замес происходит в двух параллельных «мирах». Режиссер Стас Иванов и оператор Павел Гусев создавали два совершенно разных киноповествования: у них разная картинка, атмосфера, динамика, музыка. Мы снимали в Питере, было холодно, была эпидемия, мы постоянно меняли образы, локации и без остановки снимали кино. Очень хотелось создать драйвовую, психоделическую,жанровую историю, в которой при этом ощущалась бы тема, в первую очередь – через главную героиню.

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION:

– Нам удалось сделать захватывающий и необычный проект вместе с Продюсерской компанией «Среда» и режиссером Стасом Ивановым, чей сериал «Немцы» был одним из первых проектов линейки KION Originals.

Наталья Исакова, креативный продюсер:

– Дарье Урсуляк удалось блестяще сыграть роль двух совершенно непохожих женщин: социального работника (мягкая, жертвенная и женственная Марина-1) и журналистки (дерзкая, идущая напролом, андрогинная Марина-2). Надеемся, зрителя затянет с головой в воронку опасных и магнетических загадок, где скрываются ответы на актуальные вопросы, а мистика выступает не более, чем метафорой.

В ролях: Дарья Урсуляк, Любовь Толкалина, Полина Шеповалова, Кирилл Жандаров, Валерий Панков, Евгений Санников, Василий Башмаков, Любовь Константинова, Екатерина Кукуй, Сергей Уманов, Юрий Насонов, Максим Тригубчак и другие.

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