Актеры сериалов KION назвали лучшие фильмы о дружбе

30 июля в мире отмечается День дружбы. О близких человеческих отношениях снимают кино в каждой стране, появился даже специальный жанр бадди-муви, особо популярный в США. Онлайн-кинотеатр KION обратился к актерам своих оригинальных сериалов и попросил их поделиться своими любимыми фильмами и сериалами о дружбе. Своими рекомендациями поделились Макар Хлебников, Анна Снаткина, Андрей Бурковский, Анна Котова-Дерябина, Лукерья Ильяшенко и Даниил Вахрушев.

Для актера сериала AMORE MORE Андрея Бурковского: «Дружба — основа всех основ. Называть человека «другом» — это большое счастье. Я горжусь что у меня действительно много настоящих друзей». Актер советует ранний фильм Никиты Михалкова, суровый сериал об американских следователях и один из самых популярных фильмов современности:

«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974)

Исключительный для истории СССР фильм в жанре истерна. Гражданская война 1920-х кончилась, на Юге страны остались банды «зеленых» и беглых «белых», грабящих деревни и поезда ради еды. Пятеро бывших бойцов красной армии готовятся к транспортировке денег для закупки продовольствия, они ожидают предательства и атаки.

«1+1» (2011)

Идеальный пример feel good cinema. Богатый аристократ Филипп Поццо ди Борго (Франсуа Клюзе) стал инвалидом после неудачного полета на параплане. Он выбирает Дрисса своим помощником (Омар Си), который не хочет работать, а спокойно получать пособие по безработице и жить свободной жизнью. Противоположности становятся друзьями.

«Хорошие парни» (2010)

Дэн Старк (Брэдли Уитфорд) — постаревший детектив-раздолбай, когда-то заслуживший уважение одним громким делом. На службу поступает новый следователь, молодой Джек Бейли, строго придерживающийся всех правил. Если в «1+1» герои гармонично дополняют друг друга, то здесь энергии полицейских смешиваются и взрываются в каждой серии.

Анна Котова-Дерябина больше всего любит сериал «Друзья»: «Знаю все серии наизусть. Создателям сериала удалось так объёмно раскрыть понятие «дружба», как это не удавалось до них никому. Да и после, на мой взгляд, пока что тоже. Это мой личный фаворит».

Актриса также советует трагикомедию Эльдара Рязанова и фильм о людях с особыми потребностями:

«Друзья» (1994–2004)

Анна видела все сезоны ситкома, знает его наизусть и считает, что никто лучше его создателей не раскрывал понятие дружбы. Каждый эпизод сериала рассказывает отдельную историю, но проект начинается так: Рейчел (Дженнифер Энистон) сбегает со своей свадьбы и переезжает жить на Манхэттен к своей лучшей подруге Монике (Кортни Кокс).

«…А в душе я танцую» (2004)

Майку Конноли (Стивен Робертсон) 24 года, он всю жизнь провел в доме для инвалидов и совсем не умеет ничем наслаждаться. Этому его учит новый пациент клиники Рори О’Шей (Джеймс Макэвой), показывая ему прелести существования за пределами лечебного заведения.

«Старики-разбойники» (1971)

Трагикомедия от самого популярного советского режиссера. Следователя Николая Сергеевича (Юрий Никулин) хотят отправить на пенсию, чтобы на его место поставить своего человека. Николай отказывается уходить, и ему дают последний шанс проявить себя.

Лукерья Ильяшенко из «Сергия против нечисти» выбирает современное кино: мировые хиты стриминговых платформ, а также один из самых грустных фильмов в истории кино.

«Очень странные дела» (2016 – снимается)

Один из главных хитов Netflix, сделавший ностальгию по 80-м модной. В городе Хоукинс, штат Индиана, ученые проводят эксперименты по изучению паранормальных явлений. Конечно, все выходит из-под контроля, жертвами и борцами со сверхъестественным становится компания детей.

«Хатико: Самый верный друг» (2008)

История о самой верной собаке, которую знают все. Реальные события произошли в Японии 1930-х годов, создатели американского ремейка перенесли их в современность. Профессор Паркер Уилсон (Ричард Гир) живет с псом породы сиба-ину Хатико, он каждый день провожает своего хозяина до вокзала и там ждет его возвращения. Паркер умирает на одной из лекций, но песик продолжает приходить ежедневно к месту их встречи.

«Секс в большом городе» (1998–2004)

Важный женский сериал, раздвинувший границы понимания женственности. Авторы показали, что не обязательно иметь одного постоянного партнера, можно обсуждать с друзьями даже самые интимные подробности (от аборта до оргазма) и пробовать в сексе (и в отношениях) новое.

Актриса сериала «Обоюдное согласие» Анна Снаткина выбирает классику от Серджио Леоне и Майкла Кертица:

«Однажды в Америке» (1983)

Анна предпочитает классику современному кино. Серджио Леоне снял главный фильм о тяжелейшем и самом радостном периоде в истории США: о временах Великой Депрессии (1920-1930) и послевоенного богатства 1960-х. Разные десятилетия показаны глазами Дэвида Ааронсона по прозвищу «Лапша» (Роберт Де Ниро), который родился в еврейском районе Нью-Йорка и стал криминальным боссом, торгующим самодельным алкоголем и опиумом.

«Касабланка» (1942)

«Луи, мне кажется, что это начало большой дружбы» — так заканчивается фильм, где снялись звезды Голливуда. Рик Блейн (Хамфри Богарт) — владелец в кафе в Касабланке, где военные беженцы с деньгами могут чувствовать себя в безопасности. Принцип политического невмешательства Рика рушится, когда он встречает бывшую любовницу Ильзу Лунд (Ингрид Бергман), обрученную с руководителем чешского Сопротивления Викторе Ласло (Пол Хенрейд).

Звезда сериала «Пингвины моей мамы» Макар Хлебников выбирает новую классику от Братьев Коэнов и Гая Ричи, а также сериал о молодых британцах-неудачниках:

«Большой Лебовски» (1998)

Джеффри Лебовски по прозвищу «Чувак» — неудачник и раздолбай, умеющий в жизни только пить и материться. К нему приходят бандиты и требуют вернуть долги его жены. Лебовски никогда не был женат, поэтому находит своего полного тезку, который оказывается прикованным к инвалидной коляске миллионером (Дэвид Хаддлстон).

«Шерлок Холмс» (2009)

Одна из лучших экранизаций романов Артура Конан Дойля. Холмс (Роберт Дауни-мл.) и Ватсон (Джуд Лоу) поймали Джека Потрошителя, лорда Блэквуда (Марк Стронг). Он жестоко убивал девушек ради сатанинских обрядов, поэтому все люди, даже сокамерники, ждут его смерти. Его казнят и хоронят в склепе, но Холмс уверен, что преступник избежал наказания.

«Голяк» (2019 – снимается)

Обаятельный британский сериал о друзьях-неудачниках с Джозефом Гилганом («Отбросы») в главной роли. Его герой Винсент живет в фургончике на окраине захолустного городка, он по-тихому торгует марихуаной и с товарищами совершает мелкие грабежи, постоянно попадая в глупые ситуации.

Даниил Вахрушев из будущего сериала «Одна жизнь» предпочитает маскулинное кино о мужской дружбе:

«Тряпичный союз» (2014)

После школы Ваня (Василий Буткевич) не нашел нормальной работы и устроился работать ходячей рекламой похоронного агентства. Все меняется, когда он знакомится с тремя раздолбаями, обещающими его изменить его жизнь. Плата за тренинг — безвозмездное пребывание на даче Вани.

«Достучаться до небес» (1997)

У двух незнакомцев Мартина Бреста (Тиль Швайгер) и Руди Вурлитцера (Ян Йозеф Лиферс) обнаруживают неизлечимые раковые опухоли. Они встречаются в одной палате, выпивают, и Руди признается, что никогда не видел море. Мартин предлагает осуществить его мечту, и они сбегают из клиники.

«Бумер» (2003)

Культовый для России фильм о криминальной жизни в России после «лихих 90-х». Четверо бандитов после очередного вооруженного конфликта пытаются сбежать от погони, отключают мобильные телефоны, садятся в украденный BMW, но с каждым пройденным километром их шансы на выживание уменьшаются.

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