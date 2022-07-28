Самый юный актёр фильма «Хронос» рассказал о работе над проектом

В самый разгар лета, 21 июля 2022 года, состоялась всероссийская премьера фильма «Хронос», снятого по мотивам фантастических рассказов Кира Булычёва. В картине, объединившей три удивительные, душевные и добрые истории, снялись знаменитые российские актёры Сергей Пускепалис, Михаил Горевой, Юрий Назаров, Иван Жидков и Анастасия Балякина. Впечатлила зрителей и игра начинающих актёров: самой юной звездой фильма стал 9-летний Евгений Писарев, который появился в третьей новелле и сыграл главную детскую роль.

Можно ли повлиять на будущее? Реально ли изменить прошлое? И как уловить настоящее? Ответы на эти вопросы ищут герои фильма «Хронос», которые сталкиваются с необычными обстоятельствами, размытием границ между мирами и невероятными парадоксами времени.

Экранизация рассказов Кира Булычёва, по произведениям которого ранее были созданы культовый советский фильм «Гостья из будущего» и знаменитый мультфильм «Тайна третьей планеты», удачно раскрывает тему путешествий во времени и связи разных эпох. Фильм стал адаптацией трёх рассказов писателя: «Поломка на линии», «Можно попросить Нину?» и «Шум за стеной».

Сюжет рассказывает не только о парадоксах времени, но также о добре, отзывчивости и благородстве. Юный актёр Евгений Писарев рассказал, что сценарий и опыт работы на площадке вдохновили его, и теперь мальчик мечтает в дальнейшем выбирать персонажей, несущих добро и выступающих за справедливость.

Женя родился и рос в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и проект «Хронос» стал первой крупной ролью в большом кино для 9-летнего мальчика, который только закончил 3 класс в школе. На пресс-конференции, посвященной выходу картины в широкий прокат, самый молодой актёр фильма рассказал, что увидеть себя на большом экране было здорово, и он хотел бы продолжить сниматься и строить карьеру в кино. Евгений отметил, что взрослые актеры помогали ему на съемках, поэтому работа проходила легко и комфортно, а мама и папа всегда поддерживали его на площадке и были рядом. По словам Жени, самой трудной задачей во время создания фильма было заплакать, однако юный актёр смог поставить себя на место персонажа, прочувствовать его грусть и показать нужные для роли эмоции.

«Участие в фильме «Хронос» помогло мне исполнить мечту – получить роль в большом кино и справиться с ней, – поделился Женя после выхода картины в кинотеатрах. – Я с детства хотел играть на сцене, делал небольшие спектакли дома для родителей и родственников, но появление в серьезном фильме казалось чем-то нереальным. Теперь я очень хочу в будущем доброго волшебника, а ещё снять свой большой фильм и стать режиссером с мировым именем».

Зрители уже могли видеть начинающего актера в нашумевшем сериале «Нулевой пациент», а новый фильм «Хронос» с 21 июля вышел в широкий прокат и заставляет зрителей по всей стране улыбаться, плакать, задумываться о времени, ценностях, любви к близким, мечтах и своем месте в этом многогранном мире.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.