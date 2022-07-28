Сериал «Наследие» о мире после экологической катастрофы появился эксклюзивно на PREMIER

0
36

28 июля в онлайн-кинотеатре PREMIER появились две первые серии нового научно-фантастического сериала Алексея Голубева «Наследие». Производством занималась компания MAG Film. Сериал эксклюзивно доступен для просмотра только пользователям PREMIER.

Сюжет «Наследия» разворачивается в далеком будущем. Группа людей, которая провела в криогенном сне почти 100 лет, должна восстановить человечество, оказавшееся на грани вымирания из-за экологической катастрофы.

В главных ролях: Алексей Серебряков, Егор Бероев, Таня Меженцева, Алексей Онежен, Катерина Ковальчук, Дэвид Ниамеди, Федор Гамалея, Евгений Шварц, Константин Белошапка, Анар Халилов, и др.

В онлайн-кинотеатре PREMIER первые две серии сериала «Наследие» эксклюзивно уже с 28 июля. Новые серии будут выходить 2 раза в неделю по вторникам и четвергам.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяОнлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере двух сезонов турецкого сериала «Номер 309»
Следующая статьяАктеры сериалов KION назвали лучшие фильмы о дружбе

Похожие статьиПредоставлено автором