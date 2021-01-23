Музеи ВДНХ вновь доступны для посещения

22 января 2021 года возобновилась работа музейно-выставочных площадок Главной выставки страны. В павильонах действует ограничение по количеству посетителей до 50% общей вместимости. Гостям также необходимо соблюдать перчаточно-масочный режим и придерживаться социальной дистанции.

Сегодня вновь открыли двери для посетителей центры «Космонавтика и авиация» и «Слово», Музей ВДНХ, ИМК «Буран», Музей кукол, ЭПЦ «Пчеловодство», Дом культуры. С 23 января можно будет посетить Музей кино.

Чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых санитарных мер, в павильонах действует ограничение по количеству посетителей до 50% общей вместимости. Приобрести билеты на сеансы можно на сайте ВДНХ или на сайтах резидентов Выставки. В целях безопасности часть интерактивных экспонатов демонстрируется смотрителями музеев или временно недоступна.

Музей ВДНХ, центры «Слово» и «Космонавтика и авиация» ждут гостей со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. В интерактивный музейный комплекс «Буран» всех желающих приглашают с 11:00 до 20:00 со вторника по воскресенье. Выходной день — понедельник. Также в музейных пространствах Выставки возобновляется проведение экскурсий с ограниченным количеством участников. Стоимость билетов, доступное время сеансов, расписание экскурсий и другую информацию можно посмотреть на сайте ВДНХ.

Музей кукол открыт для посетителей ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00. Больше информации по телефону +7 (985) 420-81-55 или на странице музея в «Инстаграме». Посетить эколого-просветительский центр «Пчеловодство» можно по предварительной записи с 10:00 до 18:00, понедельник — методический день. Запись по электронной почте pchelovodstvovdnh@gmail.com или телефону +7 (495) 966-09-22.

Музей кино откроется с 23 января и будет работать ежедневно, кроме среды, с 12:00 до 21:00, вход до 20:00. Узнать новые правила посещения музея можно на его сайте.

Также в Доме культуры с 30 января возобновляются занятия хатха-йогой. Тренировки будут проходить еженедельно по субботам с 9:30 утра, продолжительность — 1,5 часа. Участие бесплатное, по предварительной регистрации, которая откроется в понедельник, 25 января.

В музеях и павильонах ВДНХ для безопасности посетителей регулярно проводится дезинфекция всех поверхностей. Гостям следует выполнять обязательные профилактические требования: быть в масках или респираторах, носить перчатки, пользоваться антисептическими средствами и соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями по-прежнему необходимо соблюдать домашний режим. Полные правила безопасности можно посмотреть на сайте.

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