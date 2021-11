Политех на Non/fiction: книжные новинки музея, научные игры для детей, дискуссии о работе мозга и поисках истины

Политехнический музей примет участие в работе 23-й Международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction, которая со 2 по 6 декабря пройдёт в Гостином дворе в Москве. На стенде музея D-33 гости ярмарки смогут увидеть и приобрести научно-популярные книги для взрослых и детей, выпущенные в рамках издательской программы Политехнического музея. На разных площадках ярмарки в формате дискуссий и встреч с учёными состоятся презентации осенних новинок серии «Книги Политеха», а детей ждёт научная игра. Участие бесплатное, вход по билету на ярмарку и предъявлении QR-кода.

2 декабря в 16:00 в амфитеатре состоится дискуссия в формате Политех-talk «Как исследуют мозг: наука, этика, сообщество». Три специалиста — учёный, философ и врач — расскажут о том, что такое «расщеплённый мозг», зачем его изучать, как проводятся исследования в нейродисциплинах и что повлияло на этические стандарты научных экспериментов, а также какую роль в жизни учёного и его открытиях играют сообщество и среда. После серии коротких выступлений слушатели смогут задать вопросы спикерам.

Поводом для дискуссии послужила книга «Истории от разных полушарий мозга. Жизнь в нейронауке» Майкла Газзаниги («Tales from Both Sides of the Brain: A Life in Neuroscience», Michael Gazzaniga). В ней один из самых известных исследователей когнитивной нейробиологии рассказывает о работе своей жизни — рождении революционной теории расщеплённого мозга. Именно он в 1970-х годах вместе со своим коллегой Джорджем Миллером на заднем сиденье нью-йоркского такси придумал термин «когнитивная нейронаука». Книга входит в серию «Книги Политеха», в конце сентября она выпущена издательством Corpus.

На Политех-talk «Как исследуют мозг: наука, этика, сообщество» выступят:

Ольга Сварник — кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории психофизиологии им. В.Б. Швыркова Института психологии РАН, научный редактор книги Майкла Газзаниги «Истории от разных полушарий. Жизнь в нейронауке»;

Илья Захаров — старший научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики Психологического института Российской академии образования;

Алексей Семихатов — доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева РАН.

Ведущий встречи — заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов.

Возрастная категория:16+

5 декабря в 11:00 Политехнический музей приглашает младших школьников на интерактивную научную игру «Познай самого себя», которая пройдёт в зоне «Книжки на подушках». Она познакомит ребят и их родителей с новым проектом Политехнического музея и издательства «Розовый жираф» — познавательными карточками «Наука в кармане. Как устроен человек». 30 красочных карточек с описанием простого эксперимента на одной стороне и его объяснением на другой помогут юным исследователям узнать, как работает глаз человека, как устроено кровообращение и дыхание, как связаны вкус и запах, почему мозг иногда нас обманывает и многое другое.

Игру «Познай самого себя» проведут создатели проекта:

Ася Кравченко — автор текста «Наука в кармане. Как устроен человек», писатель, лауреат премии Чуковского, редактор Политехнического музея;

Арина Мазурова — биолог, научный редактор карточек, научный консультант Политехнического музея;

Валентина Летунова — автор идеи карточек, руководитель издательских проектов Политехнического музея.

Во время игры ребята попытаются читать спиной, попробуют себя в роли детективов, проверят, как действуют рефлексы человека. А у биолога Арины Мазуровой смогут спросить обо всём, что им интересно узнать о работе человеческого организма.

Возрастная категория: 6+

5 декабря в 13:00 в зоне семинаров № 2 психофизиолог Ольга Сварник в формате публичного интервью представит ещё одну книгу Майкла Газзаниги, входящую в серию «Книги Политеха», «Кто за главного? Свобода воли с точки зрения нейробиологии» («Who’s in Charge? Free Will and the Science of the Brain», Michael Gazzaniga). Книга уже издавалась в России в 2017 году, а сейчас вышла в издательстве Corpus под научной редактурой Ольги Сварник. В ней нейропсихолог Майкл Газзанига рассказывает о взаимосвязи разума и мозга, о том, как человек принимает решения. Он критически рассматривает тезис о том, что человек — лишь отдельная биологическая система в детерминированной Вселенной, а решения, которые он якобы принимает самостоятельно — результат работы находящегося в левом полушарии мозга «модуля-интерпретатора», создающего иллюзию человеческого «я». Автор книги рассуждает о том, несёт ли каждый человек личную ответственность за свои поступки. Он помещает научную проблему в социальный контекст, а затем приводит читателя в зал суда, показывая, какое отношение нейробиология имеет к идее наказания и к правосудию.

Все эти темы, которые учёный поднимает в своей книге, в ходе публичного интервью можно будет обсудить с кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником лаборатории психофизиологии им. В.Б. Швыркова Института психологии РАН Ольгой Сварник.

Возрастная категория: 16+

5 декабря в 15:00 в лектории начнётся дискуссия «Наука как сопротивление». Поводом к этому разговору послужила ещё одна новинка серии «Книги Политеха» — работа астрофизика Марио Ливио «Галилей и отрицатели науки» («Galileo and the Science Deniers», Mario Livio), которая в конце ноября вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн». В этой книге известный израильский и американский учёный предлагает по-новому взглянуть на историю открытий Галилео Галилея и рассматривает её в контексте современности. Марио Ливио показывает, что история великого учёного повторяется и в нашу эпоху. Современные исследователи нередко сталкиваются с теми же трудностями, что едва не погубили самого Галилея, — с игнорированием и догматическим отрицанием результатов, полученных в ходе научных наблюдений и экспериментов.

В дискуссии «Наука как сопротивление» эксперты — популяризатор и историк науки — поднимут острые вопросы, волнующие сегодня многих. Они обсудят, какие препятствия преодолевали учёные в поисках истины, какую роль научный метод сыграл в становлении современных ценностей и почему борьба с лженаукой всё ещё продолжается.

В дискуссии примут участие:

Андрей Кожанов — директор Центра академического развития студентов Высшей школы экономики, преподаватель департамента социологии;

Борис Долгин — руководитель Отдела научной экспертизы Дирекции по науке и научной коммуникации Политехнического музея, гостевой редактор просветительской телепрограммы «Вопрос науки». Возрастная категория: 16+

Все события Политехнического музея пройдут на площадках Международной книжной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в Гостином дворе по адресу: Москва, ул. Ильинка, д. 4. Вход по билетам на ярмарку. Посещение доступно только для лиц, предъявивших действующий QR-код, оформленный на портале Госуслуг Российской Федерации, или действующий ПЦР-тест. Дети до 18 лет проходят без QR-кода и ПЦР-теста в сопровождении взрослых.

Во все дни работы ярмарки на выставочном стенде Политехнического музея D-33 посетители смогут увидеть и приобрести книги, выпущенные в рамках издательской программы Политехнического музея.

