Актёр Артем Данин выпустил дебютный трек «Тик-Ток»

С каж­дым днем соци­аль­ная сеть TikTok стре­ми­тель­но наби­ра­ет попу­ляр­ность, и мно­гие арти­сты посвя­ща­ют пес­ни мод­но­му при­ло­же­нию. Моло­дой актер и режис­сёр Артем Данин пред­ста­вил пер­вый син­гл. Вдох­но­вив­шись акту­аль­ны­ми трен­да­ми, он с лег­ко­стью мик­су­ет жан­ры, созда­вая све­жий и каче­ствен­ный звук.

«Трек кача­ет с пер­вых нот, и под дина­мич­ный саунд слож­но не тан­це­вать. Пес­ня, гото­вая поко­рять чар­ты, про­во­ци­ру­ет на яркие эмо­ции, а мет­кий текст сра­зу запа­да­ет в память», – счи­та­ет актёр.

Дебют­ный син­гл «Tик-Ток» пока­зал, что у Дани­на есть все шан­сы стать зна­чи­мым поп-арти­стом со сво­им уни­каль­ным сти­лем. Ведь сво­им глав­ным каче­ством энер­гич­ный артист счи­та­ет бес­стра­шие. «Ниче­го не бой­тесь! Жизнь одна – живи­те ее так, как хоти­те вы. И неваж­но, что дума­ют дру­гие»,– гово­рит Артем.

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