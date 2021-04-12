Актёр Артем Данин выпустил дебютный трек «Тик-Ток»

С каждым днем социальная сеть TikTok стремительно набирает популярность, и многие артисты посвящают песни модному приложению. Молодой актер и режиссёр Артем Данин представил первый сингл. Вдохновившись актуальными трендами, он с легкостью миксует жанры, создавая свежий и качественный звук.
«Трек качает с первых нот, и под динамичный саунд сложно не танцевать. Песня, готовая покорять чарты, провоцирует на яркие эмоции, а меткий текст сразу западает в память», – считает актёр.
Дебютный сингл «Tик-Ток» показал, что у Данина есть все шансы стать значимым поп-артистом со своим уникальным стилем. Ведь своим главным качеством энергичный артист считает бесстрашие. «Ничего не бойтесь! Жизнь одна – живите ее так, как хотите вы. И неважно, что думают другие»,– говорит Артем.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.