Джазовая певица и продюсер Мария Тарасевич и Амария — писатель и музыкант (группа AMARIA) начали совместный проект, назвав его «Культурные среды»

Джа­зо­вая певи­ца и про­дю­сер Мария Тара­се­вич и Ама­рия — писа­тель и музы­кант (груп­па AMARIA) нача­ли сов­мест­ный про­ект, назвав его «Куль­тур­ные сре­ды». Пер­вый сезон открыл­ся в сре­ду, 31 мар­та 2021 года, на одной из луч­ших клуб­ных пло­ща­док Моск­вы — в Арт Про­стран­стве IVAN GOGH.

Мария Тара­се­вич, Ири­на Маты­сяк, Амария

Патро­нес­сой и веду­щей вече­ра ста­ла извест­ная в дело­вых и свет­ских кру­гах Ири­на Маты­сяк. Заслу­жен­ная артист­ка Рос­сии, певи­ца Нина Шац­кая высту­пи­ла в необыч­ном амплуа: она про­чла автор­скую про­зу, уди­ви­тель­ную сказ­ку о люб­ви, рас­крыв ещё одну грань сво­е­го творчества.

Нина Шац­кая

Музы­каль­ная часть была напол­не­на ярки­ми и неж­ны­ми и крас­ка­ми: про­грам­ма Леон­сии Эрден­ко, по пра­ву нося­щей имя «коро­ле­вы музы­ки рус­ских цыган», не оста­ви­ла в зале рав­но­душ­ных. Спе­ци­аль­ные гости вече­ра — ком­по­зи­тор и муль­ти­ин­стру­мен­та­лист Сер­гей Кле­вен­ский и ком­по­зи­тор, гита­рист Миха­ил Олен­чен­ко — вир­ту­оз­но испол­ни­ли музы­каль­ную сюи­ту «Кап­су­ла надеж­ды» и еще несколь­ко автор­ских пьес.

Леон­сия Эрденко

Сер­гей Кле­вен­ский, Миха­ил Оленченко

Фор­мат «Куль­тур­ных сред» пред­по­ла­га­ет уча­стие зри­те­лей в вик­то­рине, и пер­вая была посвя­ще­на худож­ни­ку Вин­сен­ту Ван Гогу, имя и рабо­ты кото­ро­го цити­ру­ют­ся в арт-про­стран­стве IVAN GOGH. Побе­ди­те­ля­ми вик­то­ри­ны ста­ли: фило­лог, исто­рик Вале­рия Лео­но­ва, кре­а­тив­ный про­дю­сер кино­ком­па­нии Renovatio Entertainment, фило­лог Мари­на Кисс, про­дю­сер Ири­на Гур­ниц­кая и исто­рик Роман Гро­мов. А при­за­ми – тема­ти­че­ские кни­ги о худож­ни­ке и кон­ди­тер­ские набо­ры от Reimers Bakery Ека­те­ри­ны Кузнецовой.

Мария Тара­се­вич и Ама­рия будут при­гла­шать к уча­стию в «Куль­тур­ных сре­дах» музы­кан­тов, лите­ра­то­ров, искус­ство­ве­дов, худож­ни­ков – твор­че­ских людей, созда­ю­щих сре­ды, укра­ша­ю­щие мир, в кото­рых талант про­буж­да­ет свет­лые, доб­рые чув­ства у публики.

Сле­ду­ю­щий вечер состо­ит­ся в мае.

Фото­граф – Ста­ни­слав КВАСКОВ

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