Джазовая певица и продюсер Мария Тарасевич и Амария — писатель и музыкант (группа AMARIA) начали совместный проект, назвав его «Культурные среды». Первый сезон открылся в среду, 31 марта 2021 года, на одной из лучших клубных площадок Москвы — в Арт Пространстве IVAN GOGH.
Мария Тарасевич, Ирина Матысяк, Амария
Патронессой и ведущей вечера стала известная в деловых и светских кругах Ирина Матысяк. Заслуженная артистка России, певица Нина Шацкая выступила в необычном амплуа: она прочла авторскую прозу, удивительную сказку о любви, раскрыв ещё одну грань своего творчества.
Нина Шацкая
Музыкальная часть была наполнена яркими и нежными и красками: программа Леонсии Эрденко, по праву носящей имя «королевы музыки русских цыган», не оставила в зале равнодушных. Специальные гости вечера — композитор и мультиинструменталист Сергей Клевенский и композитор, гитарист Михаил Оленченко — виртуозно исполнили музыкальную сюиту «Капсула надежды» и еще несколько авторских пьес.
Леонсия Эрденко
Сергей Клевенский, Михаил Оленченко
Формат «Культурных сред» предполагает участие зрителей в викторине, и первая была посвящена художнику Винсенту Ван Гогу, имя и работы которого цитируются в арт-пространстве IVAN GOGH. Победителями викторины стали: филолог, историк Валерия Леонова, креативный продюсер кинокомпании Renovatio Entertainment, филолог Марина Кисс, продюсер Ирина Гурницкая и историк Роман Громов. А призами – тематические книги о художнике и кондитерские наборы от Reimers Bakery Екатерины Кузнецовой.
Мария Тарасевич и Амария будут приглашать к участию в «Культурных средах» музыкантов, литераторов, искусствоведов, художников – творческих людей, создающих среды, украшающие мир, в которых талант пробуждает светлые, добрые чувства у публики.
Следующий вечер состоится в мае.
Фотограф – Станислав КВАСКОВОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.