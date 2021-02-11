Актёры «Мастерской Брусникина» рассказали о самоизоляции москвичей

Музей Москвы, галерея «Триумф» и «Мастерская Брусникина» выпустили серию видеороликов, на которых актеры читают рассказы москвичей о самоизоляции. Ролики стали частью выставки «Музей самоизоляции», для которой Музей Москвы с июля по сентябрь собирал истории и предметы, связанные для горожан с пандемией коронавирусной инфекции.

Всего в «Музее самоизоляции» оказалось 157 историй от жителей Москвы, четырнадцать из них попали на видео. Брусникинцы представляют тексты о расставаниях, внезапных увольнениях, разочарованиях и радостях самоизоляции. Так, Андрей Брызгалин рассказывает, что символом карантина для него стал коврик для йоги — «рефлексия ушла в спорт как в способ адаптации к новой реальности, смене режима и ограниченному передвижению». Также в коллекции музея оказалась анонимная история от девушки, которая за один день оказалась и уволенной из-за пандемии, и тут же нанятой на новое место работы из-за нее же.

«Идея проекта родилась во время весенней самоизоляции: в доме оказалось несколько мотков изоленты, они и стали главной визуальной метафорой видеороликов. Материал, предназначенный для изоляции электрического тока, здесь как бы изолирует ток самой жизни, окутывая собой все и всех вокруг. Таким образом тела актеров превратились в своеобразные медиаскульптуры. Разрыв между условностью позы и документальностью текста образуют сильный образ переживаемого нами времени», — комментирует автор идеи и режиссер проекта Петр Сильвестров.

Автор идеи и режиссер — Петр Сильвестров. В съемках приняли участие Кристина Якимушкина, Марина Калецкая, Анастасия Великородная, Алексей Мартынов, Марина Васильева, Алена Хованская, Яна Енжаева, Алиса Кретова, Илья Барабанов, Сергей Карабань, Никита Ковтунов, Михаил Плутахин, Дмитрий Северин, Сергей Щедрин.

В видео использованы истории Елены, Яна Башарина, Полины Козловской и Ксении Буржской, Людмилы Французовой, Кати Рабей, Ирины Зайцевой, Виктора Спевацкого, Никиты Жиркова, Карена Мнацаканяна, Ахмедхана Ахмедханова, Владимира Назарова, Андрея Брызгалина.

«Музей самоизоляции» — совместный проект Музея Москвы и галереи «Триумф», документирующий уникальный опыт горожан и художников в период пандемии. В музейной коллекции — артефакты от горожан и работы художников: графика, фотографии, инсталляции, спектакли, личные свидетельства, самодельные маски, украшения, дневники.

3 декабря 2020 начал работу сайт проекта, где можно познакомиться с историями москвичей, а также оставить свою — сбор продолжается. Увидеть экспозицию в музее с работами художников можно будет до 4 апреля 2021 года.

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