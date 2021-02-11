Юрий Башмет и театр МХАТ им. М. Горького представили музыкальный спектакль «Свидание в Москве»

10 февраля 2021 года в рамках II Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета при участии МХАТ им. М. Горького прошла премьера музыкального спектакля «Свидание в Москве».

Перед спектаклем в театре на пресс-конференции премьеру представили художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков, музыкальный руководитель спектакля Юрий Башмет, композитор Александр Чайковский, режиссер Павел Сафонов и генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Гринченко. Премьера стала событием в театральной и музыкальной жизни города: на сцене МХАТ в этот вечер были и хор, и танцевальные номера, и симфонический оркестр, которым руководил лично Юрий Башмет.

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков:

История сотрудничества нашей творческой команды и Зимнего фестиваля под руководством Юрия Башмета насчитывает несколько лет: мы делали большую драматургическую лабораторию, а в прошлом году представили на Зимнем фестивале в Сочи спектакль «Некурортный роман», который теперь – в репертуаре МХАТ, это наша копродукция. И я надеюсь, что у премьерного спектакля будет тоже долгая жизнь. Сегодня для нас чрезвычайно важно, что в МХАТ играет оркестр во главе со всемирно известным маэстро Юрием Башметом. Играет премьеру одного из крупнейших современных композиторов, Александра Чайковского. Для этого мы впервые за 30 лет открыли нашу оркестровую яму.

Действительно, МХАТ им. М. Горького впервые за долгие годы открыл свою оркестровую яму – она прячется под первыми тремя рядами партера: здание театра на Тверском бульваре изначально проектировалось под репертуар с музыкальными спектаклями, акустика здесь – одна из лучших в России. К тому же летом 2020 года во время реконструкции зала Большой сцены рабочие обнаружили под креслами элементы звуковой системы 70-х годов, которая никогда не использовалась, но сохранилась в идеальном состоянии – ее восстановили к началу театрального сезона.

Генеральный продюсер Зимнего Международного Фестиваля Дмитрий Гринченко:

Нам очень приятно, что наше общее желание – и театра, и фестиваля – сбывается: премьера спектакля «Свидание в Москве» – с живым оркестром, хором, поющими драматическими актерами – выйдет именно на сцене МХАТ им. Горького. Идея спектакля возникла у Александра Чайковского год назад. Он сказал, что обо всех городах сложены спектакли, балеты, оперы, а о Москве практически ничего не написано. И предложил создать музыкальный спектакль, посвященный нашему городу: один день из жизни трех молодых людей. Это очень трогательная история любви, молодости и в теплой и радушной Москве. Спектакль насыщен хитами, уверен – они будут жить отдельно от самой постановки.

Спектакль «Свидание в Москве» – это история любви. В первую очередь – история любви к городу. Героиня приезжает в Москву поступать в институт и попадает в круговорот событий: оставшись без телефона, без денег, не имея в столице ни одного родного человека, девушка тем не менее успешно проходит вступительный экзамен, знакомится с мегаполисом и встречает любовь. Авторы спектакля решили посмотреть на Москву немного сверху: где много неба, где есть солнце. И откуда наши проблемы и суета кажутся мелкими. А путешествие по крышам города становится абсолютно реальным.

Режиссер спектакля Павел Сафонов (работал в театрах Вахтангова, Сатиры, Моссовета, РАМТ, Театре на Малой Бронной):

Мне кажется, что всегда важно говорить о любви. А еще о красоте и о нашем городе. Наша история – романтическая история любви в большом городе.

Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Александр Чайковский (советский и российский композитор, педагог, профессор Московской консерватории, художественный руководитель Московской филармонии):

Я не думал, что мы все успеем в такие короткие сроки. Но то, что делает Юрий Абрамович Башмет, всегда каким-то волшебным образом получается.

Музыкальный руководитель спектакля, народный артист СССР Юрий Башмет:

Я абсолютно убежден, что спектакль будет жить много лет, потому что в нем заложена тональность доброты, любовь. Это очень добрая история и хорошая энергия.

Премьера спектакля «Свидание в Москве» прошла в рамках Второго Зимнего международного фестиваля искусств под артистическим руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета (с 18 января по 12 февраля 2021). Огромную поддержку фестивалю оказало и продолжает оказывать Правительство Москвы.

Фото – Михаил БРАЦИЛО

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