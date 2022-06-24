Актриса Юлия Гревцова одержала победу в номинации «Оригинальная актриса»

Онлайн-кинотеатр KION сообщает, что Юлия Гревцова, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Меньшее зло», получила победу в номинации «Оригинальная актриса» на фестивале контента стриминговых платформ Original+. Это совместный проект компаний LOOKFILM и KION. Церемония награждения состоялась 21 июня 2022 года.

Главные герои сериала – супружеская пара Вика и Максим. Их отношения давно потеряли страсть. Максим пытается вернуть в отношения прежнюю близость. Он готов завести ребенка, но, к сожалению, бесплоден. Максим рассказывает о проблемах Павлу, бывшему любовнику его жены. Подруга Павла Алиса предлагает ему стать донором спермы, чтобы у Максима и Вики появился ребенок. Однако после этого Павел должен исчезнуть из жизни семьи. Герой, кажется, согласен с этим условием, но с течением времени понимает, что Вика – главная женщина в его жизни, оставить которую он не может. В попытке разобраться в сложных отношениях все четверо отправляются на музыкальный фестиваль. Там героям предстоит принять важные решения о будущем.

Главные роли в сериале исполнили Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова. Режиссером проекта выступил Виктор Шамиров. Над сценарием работали Виктор Шамиров и Ольга Мотина-Супонева. Продюсеры сериала — Игорь Мишин, Александр Плотников и Максим Филатов. Креативный продюсер — Наталья Исакова, ведущие продюсеры — Ирина Щербович-Вечер, Анна Тихонова.

Фестиваль контента стриминговых платформ Original+ — закрытый профессиональный смотр сериалов, который состоялся в рамках 24-го ежегодного форума CSTB.PRO.MEDIA 2022. В 2022 году фестиваль состоялся впервые. Представленные в рамках смотра сериалы оценивало профессиональное независимое жюри, состоящее из экспертов в сфере оригинального кинематографического контента.

Сериал «Меньшее зло» будет доступен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

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