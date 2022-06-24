В Санкт-Петербурге состоится рынок кинопроектов Potential Project Market

Продюсерский центр Potential объявляет о проведении ежегодного российского рынка кинопроектов Potential Project Market (PPM) 8-9 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. После двухлетнего перерыва событие вновь организуется в традиционном очном формате. Площадкой, как и прежде, станет особняк общества «Пальма». В программе кинофорума запланированы дискуссии, мастер-классы и встречи с известными российскими режиссерами, сценаристами и продюсерами, а также презентации кинопроектов молодых авторов.

Цель Potential Project Market – собрать на одной площадке начинающих кинематографистов и профессионалов киноиндустрии для налаживания связей, обмена опыта, обсуждения актуальных проблем и тенденций, и в конечном итоге открытия новых имен в отечественном кино.

Одним из центральных событий кинорынка станут питчинги (публичные презентации), где авторы будут представлять свои кинопроекты, отобранные по итогам всероссийского конкурса, проходившего с апреля по июнь этого года. Отбор проводился в трех категориях: полнометражные художественные фильмы, сериалы и digital-контент.

В жюри питчингов войдут продюсеры и редакторы ведущих российских кинокомпаний. На сегодняшний день свое участие подтвердили: продюсер, глава кинокомпании Vita Aktiva Юлия Мишкинене («Очень женские истории», «Хэппи-энд»), продюсер, генеральный директор Vega Film Катерина Михайлова («Другое имя», «Конференция»), креативный продюсер онлайн-кинотеатра Start Мария Меленевская («Чиновница», «Обычная женщина»), продюсер, генеральный директор и сооснователь кинокомпании «Арк Пикчерс» Егор Одинцов («Первый оскар», «Конференция»), продюсер, основатель компании Non-binary Studio Сергей Ширинский («Плохая дочь») и другие.

Нововведением этого года станет специальная сессия коротких тет-а-тет встреч с продюсерами – Speed Dating, где авторы будут представлять идеи своих проектов за 2 минуты, по очереди переходя от одного продюсера к другому. Кроме того, состоятся альтернативные питчинги. Это еще один вариант «быстрой» презентации, где проекты не проходят предварительный отбор. Авторы будут представлять свои истории за 3 минуты, но уже не лично, а перед жюри. Помимо реальной возможности заинтересовать своей задумкой продюсера, такие форматы дадут участникам шанс потренировать презентационные и коммуникационные навыки и позволят сразу же получить обратную связь. В сессиях смогут принять участие все желающие, по дополнительной регистрации, которая откроется на сайте кинорынка в сентябре. Лучшим проектам из Speed Dating и альтернативных питчингов в качестве призов будут предоставлены услуги по девелопменту от продюсерского центра Potential.

Также в деловой программе рынка – дискуссии, посвященные развитию регионального кино, международному сотрудничеству, интернет-контенту; встречи с известными продюсерами, представителями кинопрокатных компаний, авторами самых заметных российских фильмов и сериалов последних лет и многое другое.

Полная программа PPM 2022 и участники питчингов будут объявлены дополнительно.

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