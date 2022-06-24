«Финник» получил почетный приз на фестивале в Великом Новгороде

Картина «Финник» от ГК «Рики», была отмечена специальным призом, статуэткой в форме ласточки – символом фестиваля «Новая анимация», который проходил в Великом Новгороде с 17 по 20 июня.

Генеральный директор мероприятия Дмитрий Шлепнев, вручая награду, отметил, что показ фильма режиссера Дениса Чернова, произвел настоящий фурор среди зрителей, определив это событие как главное за все четыре дня фестиваля.

Помимо этого, на мероприятии также проходили показы современной анимации для детей, мультдискотеки под музыку из сериалов: «Смешарики», «Фиксики» и «Бодо Бородо», мастер-классы и творческие встречи.

По утверждению организаторов почти 5 тыс. зрителей побывали за эти четыре дня на 10 площадках фестиваля, где было показано около 150 мультфильмов из России и других стран.

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