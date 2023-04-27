Актрисы театра «ФЭСТ» сыграли матч с участниками сборной России по гандболу

Ближайшая премьера спектакля «Команда» по пьесе Семена Злотникова в театре «ФЭСТ» (Мытищи) - комедия о первой любви, гандбольном мяче и свадебных платьях. Режиссер-постановщик - Владимир Киммельман.

В середине апреля артистки, занятые в спектакле, во главе со своим сценическим «тренером» ездили на очень ответственную часть подготовки спектакля - тренировку и игру в гандбол с ребятами из сборной России

Все происходило в гандбольном тренировочном зале Российского университета спорта «ГЦОЛИФК»

Тренировка с профессиональными инструкторами проходила в спортивной форме одежды, а на игру суровый «тренер» Гоген Петрович (Дмитрий Полянский) приказал девушкам надеть свадебные платья!

Несмотря на короткую подготовку, обаяние парней-спортсменов и неудобные платья, команда актрис сумела-таки «размочить» счет и закинуть чемпионам один почетный гол! Гоген Петрович был очень доволен! Матч закончился со счетом 5:1 в пользу профессиональных гандболистов

За театр играли: Елизавета Пясковская, Алина Тетиевская, Ольга Андреева, Ирина Подольская, Анастасия Рослякова, Елена Бондаренко.

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