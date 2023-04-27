В Дмитрове в рамках проекта «Театральный поединок» состоится «Встреча чемпионов»

13 мая, в разгар четвертого сезона Московского областного проекта «Театральный поединок», состоится «Встреча чемпионов».

На сцене Дома культуры «Содружество» г. Дмитров сойдутся победитель сезона-2021 Детский Эстрадный Музыкальный театр «МЮЗИКЛ» (г. Химки) и победитель сезона-2022 Детский театр-студия «Колесо» при Дмитровском драматическом театре «Большое Гнездо».

В очередной раз опытные участники проекта продемонстрируют свое мастерство в актерской импровизации.

Коллектив ДЭМТ «МЮЗИКЛ» (руководитель – Елена Широкова) в своем учебном плане совмещает спектр музыкальных дисциплин специализации «Эстрадное пение» и предпрофессиональную программу «Искусство театра». Девиз коллектива: «Никогда не сдавайся!».

Детский театр-студия «Колесо» (руководитель – Олеся Мушко) включает 170 воспитанников и является одним из самых крупных и уникальных в Дмитровском городском округе. Девиз коллектива: «Вновь пришло время игры, с импровизацией на «ты»!»

Некоторые из членов команд уже готовятся к поступлению в театральные вузы Москвы. Для будущих абитуриентов эта встреча станет хорошей тренировкой перед вступительными испытаниями.

В качестве зрителей на импровизационный матч приглашены участники всех сезонов. Они не только станут свидетелями игры, но и будут предлагать разные ситуации для творческих конкурсов.

Коллектив, которому удастся защитить чемпионский титул, станет участником проекта в пятом сезоне в 2024 году без отборочного тура и представит Московскую область на всероссийском уровне.

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