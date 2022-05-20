Акция «Память. Парк. Почта» охватила более 70 городов Подмосковья, около 300 городов России и 8 стран

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«Почта России» подвела итоги акции «Память. Парк. Почта», которую в День Победы проводила совместно с Министерством культуры и туризма Московской области в 50 подмосковных парках.

В рамках акции любой желающий мог бесплатно получить специальную открытку и отправить ее в любую точку страны и мира своим друзьям и родным.

Среди адресатов отправленных открыток – жители более 70 городов Московской области – от Дубны до Серебряных Прудов и около 300 городов России – от Калининграда до Владивостока.

«Примечательно, что масштабы акции не ограничились пределами нашей страны: поздравления из Подмосковья получили также граждане Белоруссии, Германии, Израиля, Китая, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии», – отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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