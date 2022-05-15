Объявлен короткий список номинации «Иностранная литература» премии «Ясная Поляна»

«Сегодня мы впервые оглашаем итоги короткого списка “Иностранной литературы”, все предыдущие годы объявлялся только лонг-лист. Почему мы решили выделить короткий список? Во-первых, хотелось чего-нибудь нового в юбилейный год. Нам было важно, чтобы список был разнообразным, чтобы в нем были представлены и разные жанры, и разные литературные школы, и разные страны. Но при этом нас волновало исключительно качество текста, поэтому сошлись на том, чтобы каждый из членов жюри был не против включения в короткий список тех книг, которые здесь сейчас представлены», — отметил председатель жюри литературной премии «Ясная Поляна», советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой.

В шорт-лист вошло 11 книг:

Жузе Агуалуза. Всеобщая теория забвения. — М.: Фантом Пресс, 2018. Перевод: Ринат Валиулин;

Арнон Грюнберг. Тирза — СПб.: NoAge, 2022. Перевод: Ирина Лейк;

Кадзуо Исигуро. Клара и солнце. — М.: Эксмо/Inspiria, 2021. Перевод: Леонид Мотылев;

Эрве Ле Теллье. Аномалия. — М.: Corpus, 2021. Перевод: Мария Зонина;

Якуб Малецкий. Дрожь. — М.: АСТ, 2021. Перевод: Денис Вирен;

Петер Надаш. Путешествие вокруг дикой груши. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. Перевод Вячеслав Середа;

Делия Оуэнс. Там, где раки поют. — М.: Фантом Пресс, 2019. Марина Извекова;

Родригес Антонио Орландо. Чикита. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2020. Перевод: Дарья Синицына;

Хван Согён. На закате. — СПб.: Гиперион, 2022. Перевод: Мария Кузнецова;

Юй Хуа. Братья. — М.: Текст, 2015. Перевод: Юлия Дрейзис;

Даниэль Шпек. Piccola Сицилия. — М.: Фантом Пресс, 2020. Перевод: Татьяна Набатникова;

«Большое спасибо компании Samsung Electronics, которая продолжает нас поддерживать. Действительно, было очень интересное чтение. 11 произведений — это много. Собралась практически футбольная команда, сборная мира по литературе. Книги, конечно, очень разные, за что огромное спасибо экспертам, которые дали нам возможность познакомиться с современной мировой литературой. Любая книга иностранного автора — это путешествие в его мир, в его сюжет, в его страну, и это прекрасная возможность», — сказал член жюри премии «Ясная Поляна», писатель, ректор Литературного института Алексей Варламов.

«Samsung активно поддерживает инициативы в сфере культуры c самого начала своей деятельности в России, и литературная премия “Ясная Поляна” является одним из важнейших культурных проектов. Этот сезон стал юбилейным — уже 20 лет премия выступает навигатором в мире современной литературы для российских читателей. Уверен, премия будет развиваться и дальше, открывая публике новые отечественные и зарубежные имена в литературе», — отметил Сергей Певнев, вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Номинация «Иностранная литература» выбирает самую важную книгу XXI века и ее перевод на русский язык. Длинный список номинации формируется экспертами: литературными критиками, переводчиками и издателями. А короткий список представляет собой выбор жюри.

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