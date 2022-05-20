В Орехово-Зуевском городском округе открывается театральный фестиваль «Морозов»

21 мая 2022 года в Культурно-досуговом центре «Зимний театр» Орехово-Зуевского городского округа открывается III театральный фестиваль «Морозов». Фестиваль назван в честь известного промышленника и мецената Саввы Тимофеевича Морозова, немало сделавшего для Орехово-Зуево и страны в целом.

Фестиваль «Морозов» – победитель в номинации «Лучшая идея туристического события» и серебряный призер в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году театра» Russian Event Awards.

Зрителей ждет насыщенная культурная программа. Они смогут увидеть постановки государственных театров Московской области, спектакли с участием актеров КДЦ «Зимний театр» и театра «Школа» детской школы искусств имени Якова Флиера.

Также в рамках фестиваля для театральных коллективов городского округа пройдут мастер-класс артиста театра и кино Ивана Алексеева и «День уличных театров» для всех желающих.

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