В Орехово-Зуевском городском округе открывается театральный фестиваль «Морозов»

0
30

21 мая 2022 года в Культурно-досуговом центре «Зимний театр» Орехово-Зуевского городского округа открывается III театральный фестиваль «Морозов». Фестиваль назван в честь известного промышленника и мецената Саввы Тимофеевича Морозова, немало сделавшего для Орехово-Зуево и страны в целом.

Фестиваль «Морозов» – победитель в номинации «Лучшая идея туристического события» и серебряный призер в номинации «Лучшее туристическое событие, посвященное Году театра» Russian Event Awards.

Зрителей ждет насыщенная культурная программа. Они смогут увидеть постановки государственных театров Московской области, спектакли с участием актеров КДЦ «Зимний театр» и театра «Школа» детской школы искусств имени Якова Флиера.

Также в рамках фестиваля для театральных коллективов городского округа пройдут мастер-класс артиста театра и кино Ивана Алексеева и «День уличных театров» для всех желающих.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяВсероссийская акция «Ночь музеев-2022» в Музее музыки
Следующая статьяПремьера первого российского фэшн-фильма, снятого подростками, для бренда одежды WAVES & VIBES

Похожие статьиПредоставлено автором