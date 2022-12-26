Акварель Карла Брюллова продали на аукционе в Москве за 7 млн рублей

Стоимость «Портрета светлейшей княгини Анны Ивановны Лопухиной» с подписью художника в процессе торгов взлетела более чем в 3 раза.

По словам представителей Аукционного дома Клуба коллекционеров графики, за последние 15 лет подобная акварель руки Брюллова на международном арт-рынке появилась в первый раз. В процессе торгов 25 декабря стоимость произведения, подлинность которого подтверждает автграф «MDCCCXXXIII C. Brulloff» знаменитого живописца, выросла в 3 раза относительно стартовой оценки 2,1 млн и составила 7 млн руб.

«Мы ожидали интерес сообщества к этому произведению. Нужно отметить, что в прошлый раз такого рода акварельная работа мастера – «Портрет Джованины Паччини», была продана на аукционе Christie’s за 257 тыс евро в 2009 году. Купить ее эквивалент с превосходным провинансом и за такую стоимость, даже в 3 раза дороже старта – огромная удача. Мы всегда стремимся для участников торгов договариваться о самых выгодных условиях, но последнее слово в оценке произведения всегда остается за рынком», - комментирует Сергей Подстаницкий, историк искусств и сооснователь Аукционного дома.



Отмечается, что портрет Анны Лопухиной, был написан художником высоким художественным стилем в 1833 году. «Княгиня была не только состоятельнейшей женщиной своего времени, но и хорошей знакомой Карла Брюллова, поэтому исполнил эту работу мастер с особым усердием. Его мастерство в портретном жанре в полной мере раскрывает виртуозное исполнение фактур - шелкового платья, персидской шали, страусиного пера, нежности кожи…», - комментирует эксперт.

Подлинность шедевра эпохи позднего русского классицизма дополнительно подтверждает публикация в 3 томе издания «Русские портреты XVIII-XIX столетий» великого князя Николая Михайловича.

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