Высокая награда, «золотая кнопка», рекордный рост подписчиков и просмотров: Пятый канал в Digital

В 2022 году сайт Пятого канала, его официальные аккаунты в социальных сетях и Ютуб-каналы активно развивались. Количество подписчиков значительно выросло, а просмотры превысили миллиард.

По данным Яндекс.Метрика на сайте Пятого канала с 1 января по 19 декабря текущего года зафиксировано 93 900 000 уникальных пользователей и 252 000 000 визитов. Количество просмотров - 418 000 000. Что является абсолютным рекордом годовой посещаемости за всю историю сайта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 21,16%, 20,47% и 12,37% соответственно по всем трем показателям.

В текущем году сайт Пятого канала превзошёл свои результаты 2021 года в 81 100 000 уникальных пользователей уже в октябре.

Официальный аккаунт «Пятый канал. Новости» на платформе «Дзен» в октябре 2022 года вошел в ТОП-3 по приросту подписчиков в месяц.

Количество подписчиков официальных аккаунтов «Пятый канал. Новости» в социальных сетях увеличилось на 41% до 1,14 миллиона человек. При этом охваты составили 283 503 144, а совокупные просмотры превысили отметку в 1,16 миллиарда.

В официальных аккаунтах «Пятый канал. Телеканал» число подписчиков увеличилось на 38,72%.

Рекордный рост подписчиков наблюдается у официальных Ютуб - каналов Пятого. Уникальный телеспектакль по мотивам Толкиена «Хранители» на Ютуб канале Пятого за полтора года собрал 2 700 000 просмотров. Проект Пятого канала «Хранители» был отмечен экспертами международного уровня и получил награду Премии «Digital Communications AWARDS» в номинации Digital-проекты и стратегии: кампании. Легендарная экранизация по мотивам первого произведения из трилогии Толкиена была размещена на ютубе Пятого канала 27 и 28 марта 2021 года накануне 30-летия со дня съемок. «Хранители» произвели настоящий фурор среди пользователей интернета и в СМИ. Особый интерес к экранизации проявила зарубежная пресса, в том числе BBC World News (Лондон), BBC Mundo, The New York Times, The Guardian, Daily Mail и другие зарубежные СМИ. Информацию об уникальной находке Пятого канала прочитали почти 300 миллионов человек по всему миру.

За 2022 год Ютуб-канал Пятого вырос на 545 тысяч подписчиков и на сегодняшний день их количество составляет 2 092 000 человек.

Суммарные просмотры канала - 1 330 000 000. Из них 400 миллионов только в текущем году, что является абсолютным рекордом. Это подтверждает высокий уровень актуальности контента, его грамотное продвижение с использованием современных стратегий. Еще один рекорд Ютуб-канал Пятого установил по показателям длительности просмотра контента. Теперь его подписчики проводят время за просмотром фильмов и сериалов Пятого на 32% дольше, чем в прошлом году.

Ютуб-канал легендарного детектива «След» на сегодняшний день собрал 1 285 000 000 просмотров. Только за этот год сюжеты из жизни экспертов федеральной службы привлекали внимание поклонников 340 000 000 раз. Количество просмотров увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что также является абсолютным рекордом. Число подписчиков увеличилось на 200 тысяч, достигло 1 150 000 человек, а сам канал получил высокую награду – «Золотую кнопку».

