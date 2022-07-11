Международный фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом’22» состоится в ЦТИ «Фабрика»

14 июля в Центре Творческих Индустрий «Фабрика» откроется одиннадцатый Международный фестиваль видеоарта «Сейчас&Потом’22». На фестивале будут представлены лучшие из присланных на конкурс работы видеохудожников со всего мира.

Участниками «Сейчас&Потом’22» стали тридцать художников из Австралии, России, Германии, Узбекистана, Франции, Индии, Италии, Кубы, Великобритании, Японии, Литвы, Бразилии, Эстонии, Австрии, Аргентины, США и ЮАР. Тема фестиваля «ВОЗМОЖНОЕ И НЕВОЗМОЖНОЕ».

Лиза Прада. Крылатая Испания

Рустав Данте. Вторжение

Вирджиния Элеутери Серпиери. Сказка воды

Стюарт Паунд. Фотоны

Группа «Рой». Хлеба

Эта Далия. Пепельный свет

Мы не знаем пределов возможного, но однажды проснувшись, можем обнаружить себя по ту сторону рубикона, в невозможном. И тогда вдруг окажется, что вступили мы не в прекрасное грядущее полетов к звездам и городов в океане, а упали в воплощенный кошмар антиутопий великих фантастов. «Избыток воображения встречается значительно реже, чем его недостаток», — отмечает Артур Кларк в той же книге. Нехватка воображения не может справиться с предвидением картины будущего и потому часто порождает катастрофы настоящего.

Для художников этот принцип работает наоборот, и развитое воображение дает им возможность заглянуть и в настоящее, и в прошлое, и в будущее. Видеохудожники со всех уголков мира откроют для зрителей грани возможного и невозможного в обыденной и социальной жизни, в личных отношениях и наблюдениях за теми, кто «не человек» и живет рядом с нами, в природе и в виртуальной реальности, в воспоминаниях и возможном будущем.

Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски предлагают зрителям оценить проект мультизадачного пост-человека будущего («A000000000001000AA011»). Недавнее прошлое заглядывает в будущее, не давая о себе забыть. Эхо ковидной изоляции звучит в работах Йена Гиббинса («Процедуры изоляции»), Адрианы Барбоса, Фернанды Песоа («Одинаковые /Разные /Обе /Ни одна»), в Home.MOV Дебжита Багчи. Незаживающие травмы прошлого переходят в настоящее и будущее, чтобы остаться с нами. Об этом помнят Лука Ферри («Да») и Вирджиния Элеутери Серпиери («Сказка воды»).

«Не-люди», по наблюдениям художников, живут интенсивной, часто недоступной для нас жизнью. Илья Мартынов пристально следит за пернатыми, которые (а он знает язык птиц) посылают в космос сигналы бедствия («SOS»). Пьер Виллеман открывает чудесные способности у своей собачки («Такой маленький, но большие идеи у него в голове»). Рядом с добротой и сочувствием нередко обитает жестокость. Она умеет виртуозно проникать сквозь кордоны возможного. Присутствие зла проявляется в работах художников разных стран и континентов: Цюньюань Вана из Германии, («Контрапункт I»), кубинских художников Люсии Маландро и Д. Сауседо («Пример #35»), Данте Рустава из Узбекистана («Вторжение»), группы Рой из России («Хлеба»), Лауры Фокараццо, Аргентина («Неизвестная территория»), Ануджа Малхотры из Индии («Смятение»). К счастью, воображение и поэзия легко преодолевают барьеры невозможного. Двуязычные стихотворения в прозе Эты Далия («Пепельный свет») втягивают нас в игру слов и образов. «Крылатая» Лизи Прада непринужденно следует за музыкальной формой, и ей почти удается взлететь. Философски-задумчивый «Монах» Паулюса Шляупы погружает в размеренные картины взаимоотношений человека и природы, обращаясь к чувству потери. Образы Шанталь Аккерман и виолончелистки Сони Видер-Атертон создают ритмичную аудиовизуальную ткань «Son Chant» у Вивиан Островски.

Художники своими работами хотели бы изменить мир к лучшему, смотрят ли они глазами поэта или изучают возможность проникновения зла. Увы, им подвластно не все, жестокость и насилие остаются спутниками нашей жизни, но пока порталы из возможного в невозможное открыты для летящего в будущее воображения, добрых чувств, любви и поэзии, остается вера в победу сил добра.

Сайт Фестиваля: www.now-after.org

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