Альбина Юханна: «Горжусь тем, что могу представлять бренд, который поднимает моду для питомцев на новый уровень»

В Москве очень много брендов, но найти что-то по-настоящему особенное, что сочетает в себе стиль, качество и заботу о животном, — настоящая редкость. Альбина Юханна рассказала читателям АртМосковии о своём знакомстве с творчеством Динары Садековой, уникальных моделях одежды для животных и поделилась некоторыми моментами сотрудничества.

– Альбина раскжите как началось ваше сотрудничество с дизайнером бренда.

– Моё знакомство с брендом Динары Садековой началось с поиска идеальной одежды для моего любимца, Тайсона (собака – прим. ред.). Мы живём в Москве, и я всегда хотела, чтобы Тайсон выглядел не только стильно, но и чувствовал себя комфортно в любую погоду. Я перепробовала много брендов, но ни один не отвечал моим высоким требованиям к качеству и дизайну. Когда я открыла для себя одежду от Динары, я была поражена. Каждый наряд продуман до мелочей: от удобного кроя до роскошных тканей. Когда Динара предложила мне стать амбассадором, я сразу согласилась, потому что мой собственный опыт показал, что это действительно лучший бренд.

– Как давно ваша жизь связана с миром моды?

– Моя жизнь с миром моды связана уже с 2022 года. Я сама являюсь моделью и выхожу на подиум, представляя различные бренды. Этот опыт дал мне глубокое понимание того, насколько важны качество, крой и дизайн в одежде. Именно поэтому, когда я познакомилась с брендом Динары Садековой, я сразу поняла его уникальность. Это не просто одежда для собак, а полноценная высокая мода для питомцев. Я вижу, что Динара подходит к созданию каждого наряда с таким же вниманием к деталям, как и ведущие дизайнеры для людей.

Моё сотрудничество с этим брендом — это идеальное сочетание двух моих увлечений: моды и любви к животным. Я горжусь тем, что могу представлять бренд, который поднимает моду для питомцев на совершенно новый уровень, делая её такой же элегантной и стильной, как и та, что я представляю на подиуме.

– Чем уникален бренд который вы предстовляете лично для вас?

– Лично для меня бренд Динары уникален своим качеством и подходом. Как модель, я знаю, что такое действительно хорошо сшитая вещь. И я могу с уверенностью сказать, что Динара подходит к созданию одежды для собак с таким же профессионализмом, как и к созданию нарядов для людей. Она использует дорогие, качественные ткани, уделяет внимание каждому шву и продумывает крой так, чтобы одежда была не только красивой, но и максимально удобной для питомца. Это не просто масс-маркет, это высокая мода для животных, где каждая деталь имеет значение. Это меняет отношение к одежде для питомцев в целом.

Уникальность бренда заключается в его философии и дизайне. Д. Садекова создаёт не просто одежду, а настоящие стильные образы для наших четвероногих друзей. Она мастерски сочетает последние тренды из мира моды с удобством и безопасностью для животных. Одежда её бренда — это способ подчеркнуть индивидуальность питомца и показать, что он является полноценным членом семьи.

– Как взаимодействие с брендом отражается на вашей повседневной жизни?

– Сотрудничество привнесло много нового. Во-первых, это возможность делиться своей любовью к моде и животным с широкой аудиторией. Я чувствую себя не просто моделью, а настоящим амбассадором, который вдохновляет людей. Новые знакомства, интересные проекты общение с другими владельцами собак – всё это делает мою повседневную жизнь более насыщенной, творческой и осмысленной.

– Чем вы занимаетсь?

– Я занимаюсь несколькими интересными проектами. Во-первых, я — амбассадор бренда Динары Садековой, где я соединяю свою страсть к животным и свой профессиональный опыт в мире моды. А во-вторых, я — руководитель собственной компании Tommy Motors, которая занимается ремонтом автомобилей. Каждая из этих сфер требует полной отдачи и профессионализма. В мире моды я ценю красоту и эстетику, а в бизнесе — надёжность и качество. Для меня это не просто работа, это — дело моей жизни, и я горжусь тем, что могу успешно сочетать эти два, казалось бы, противоположных мира. На первый взгляд, может показаться, что мир моды для питомцев и автосервис — это абсолютно разные вещи. Но для меня они тесно связаны. И там, и там я занимаюсь восстановлением красоты и совершенства. И в том, и в другом случае я ценю качество, внимание к деталям и безупречный результат. Моя работа — это не просто моделирование или ремонт, это — восстановление красоты и создание чего-то идеального, будь то наряд для собаки или отремонтированный автомобиль.

Фото © Алина Абушаева,

Стилисты: Полина Сафронова, Екатерина Столповских