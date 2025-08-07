Ирина Крячун: «Каждый спектакль – это результат совместной работы нашей команды»

Московский детский театр марионеток распахивает двери в новый театральный сезон! Лето еще не спешит прощаться, и мы приглашаем вас продлить ощущение волшебства, заглянув всей семьей в наш театр! Встречайте новый сезон вместе с нами, ведь после летних каникул мы приготовили для вас множество сюрпризов. О грядущих премьерах и планах на сезон рассказала художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Москвы Ирина Крячун, чья жизнь неразрывно связана с марионеткой, а творческий путь пролегает по лабиринтам человеческой души, освещенным светом кукольных представлений.

– Каковы основные цели вашего театра в этом сезоне?

– Наши основные цели — это не только предоставить зрителям качественное развлечение, но и активно развивать у детей творческие способности и фантазию. Мы хотим, чтобы каждый спектакль дарил детям радость и возможность научиться чему-то новому. Сейчас в репертуарном плане два новых премьерных спектакля «Теремок» и «Проделки Мышиного короля». Много спектаклей, уже полюбившихся маленькими зрителями.

– Что вы можете рассказать о том, как создаются спектакли в вашем театре?

– Каждый спектакль — это результат совместной работы нашей команды. Мы разрабатываем сценарии, создаем куклы и репетируем вместе, чтобы передать зрителям атмосферу сказки. Мы уделяем особое внимание не только визуальным эффектам, но и эмоциональному наполнению.

– Какие методы вы используете, чтобы привлечь внимание маленьких зрителей?

– Мы применяем интерактивные элементы в спектаклях, чтобы дети могли участвовать в действии. Это помогает создать связь между зрителями и персонажами, вовлекая их в сюжет и делая переживания более яркими и запоминающимися.

– Что особенного в вашем театре по сравнению с другими?

– Мы уникальны тем, что сочетание традиционного искусства марионеток с современными технологиями позволяет создавать неповторимые спектакли. Каждый кукловод в нашем театре не только мастер своего дела, но и артист, который умеет донести до зрителей глубинные эмоции.

– Как театр может помочь в воспитании детей?

– Театр является отличным инструментом воспитания. Он учит детей сопереживать, развивать эмоциональный интеллект, а также осваивать навыки общения. Через истории, которые мы рассказываем, дети учатся понимать мир и ценности, которые важны в жизни.

– Какие впечатления остаются у детей после посещения спектаклей?

– У детей после наших спектаклей остаются яркие эмоции и множество вопросов! Мы часто наблюдаем, как они обсуждают увиденное, пересказывают сюжеты и делятся своими впечатлениями с родителями. Это значит, что спектакли затрагивают их сердца и остаются в памяти.

– Каковы ваши планы на будущее?

– В будущем мы планируем развивать новые форматы спектаклей и расширять репертуар. Мы хотим приглашать больше гостей и проводить мастер-классы, чтобы общаться с нашими зрителями и дарить им возможность погрузиться в мир марионеток.

– Какие мероприятия вы планируете в рамках нового сезона?

– Мы планируем специальные мероприятия, посвященные различным праздникам и событиям, такие как кукольные мастер-классы, встречи с артистами и специальные показы для семей. В этом сезоне ожидается много интересного!