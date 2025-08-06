Дмитрий Чеботарев: «ИИ нужно регулировать как оружие»

Дмитрий Чеботарев, кандидат технических наук и основатель компании «Главкод», уверен: современный IT- бизнес должен быть, в первую очередь, полезным людям. В нашей беседе он рассказал, почему отказался от нереального контракта, несмотря на прибыль, как строит продуктивную команду, и к чему стоит готовиться человечеству в ближайшем будущем.

– Дмитрий, вы окончили военный институт. Как получилось, что военная карьера превратилась в научную?

– На самом деле мой профессиональный путь не был переходом от военного к научному. Он изначально сочетал и то, и другое. Еще обучаясь в институте, я принимал участие в научной работе и впоследствии по распределению попал в НИИ Минобороны. После прошедших в институте сокращений штата через некоторое время был основан Главкод. И хотя фокус сместился на технологии, связь с наукой сохранилась – я продолжил работать над научно-технологическими задачами.

– Как техническое образование и научная работа повлияли на ваш подход к управлению Главкодом? Чему научили исследования помимо чистой науки?

– В первую очередь привили системность – в мышлении, выстраивании рабочих процессов, управлении организацией. А еще — стремление познавать новое, вкладываться в технологические научные эксперименты, не бояться решать новые задачи. Корреляция этого стремления к новизне с системностью, на мой взгляд, одна из уникальных ценностей Главкода.

– А какие ценности, на ваш взгляд, вообще должны лежать в основе современной IT-компании?

– Любой современный бизнес (не только IT-компания), на мой взгляд, должен быть полезным. Да, бизнес – это про деньги. Но помимо денег, он обязан приносить реальную пользу – обществу, своим клиентам, собственным сотрудникам. Для IT это означает создание продуктов, которые не просто соответствуют ожиданиям и трендам, а реально улучшают мир.

– Проекты «Возродим Донбасс» и «Возродим Новороссию» были именно такими проектами? Это была сложная техническая задачами или за ними стоял какой-то личный импульс?

– Нельзя сказать, что с технической точки зрения эти проекты уникальны. На самом деле они значимы именно с личной точки зрения — и для меня, и для команды Главкода. Это проекты, созданные для страны, для людей, и они реально помогают решать насущные задачи. В конце 2022-го года я первый раз приехал в Донецк и Луганск, своими глазами посмотрел, как там живут люди, пообщался с жителями на улицах. И окончательно понял, что эти проекты надо делать именно силами моей команды, потому что знал – мы сможем сделать их хорошо.

– К слову о команде — какие качества вы цените в сотрудниках Главкода?

– Больше всего я люблю, когда у них «горят глаза». Когда им интересно работать, и они не боятся высказывать идеи. Не просто впустую «накидывают», ради галочки, а хотят брать на себя ответственность за их реализацию. Ведь, как я уже сказал, в основе нашей деятельности лежит стремление быть полезным.

– А кому вы, в таком случае точно не посоветуете работу в IT-компании?

– Лентяям. Совершенно точно могу сказать — лентяям в IT делать нечего. Понятно, что их вообще ни в одной сфере не ждут, но тут, пожалуй, особенно. Если на какой-то другой работе человеку может сойти с рук праздность и можно в течении рабочего дня сильно не напрягаться, то в IT требуется высочайшая самоотдача. В нашей сфере без искреннего вовлечения, энтузиазма и вечного поиска никуда.

– Какой аспект руководства дается вам сложнее всего?

– Наверное, тот, что связан с увольнением сотрудников. Легче, когда человек уходит сам. Но когда понимаешь, что по каким-то причинам должен его уволить, это очень сложно. Дело в том, что компания у нас относительно небольшая. Каждый сотрудник — это «часть команды, часть корабля». И когда он по каким-либо причинам становится непродуктивным, не реагирует на замечания, личные беседы, формальные выговоры, и ты все-таки понимаешь, что ничего не поправить и надо расставаться, это действительно тяжелый момент.

– А были в вашей практике моменты, когда ваши личные ценности вступали в серьезный конфликт с требованиями бизнеса?

– Был один показательный случай с крупным заказчиком, который запросил очень большую партию оборудования в сжатые сроки. Я прошелся по целой куче вендоров и дистрибьюторов, и все мне в один голос сказали, что так быстро задачу выполнить невозможно. Советовали просто подписать договор, а потом уже как-нибудь договориться с заказчиком о переносах сроков. В принципе, подписав такой договор, даже с учетом возможных штрафных санкций, я бы все равно очень хорошо заработал. Но предпочел честно сказать заказчику, что такую поставку мы сделать не можем, и вряд ли кому на рынке это удастся. Заказчик в итоге заключил контракт с другим контрагентом. Тот, естественно, не успел поставить это в срок, выплатил штрафы, и все равно заработал неплохие деньги. Но я сохранил свое имя. В дальнейшем мы продолжали работать с этим заказчиком по другим направлениям, и в итоге от всей этой ситуации я только выиграл. Так что нужно оставаться принципиальным в вопросах своей репутации — в этом я уверен.

– Оглядываясь назад, какой провал личный или профессиональный стал для вас ценным жизненным уроком?

– Однажды мне предложили поучаствовать в одном очень интересном, специфическом проекте. Он был для меня крайне привлекателен, казался классным и прикольным со всех сторон. Но я совершил очень серьезную ошибку — не уточнил и не зафиксировал все условия моего участия. В итоге проект стал провальным, и мне пришлось приложить массу усилий для того, чтобы минимизировать финансовые и репутационные потери, и выйти из ситуации корректно и без скандалов. Этот провал научил меня жесткому правилу: теперь я стараюсь тщательно оговаривать и фиксировать все существенные детали до прохождения «точки невозврата». Это не обязательно во время подписания официального договора, это может быть просто момент, когда «ударили по рукам». Крайне важно проговаривать все ключевые условия и задавать любые, даже самые неудобные вопросы на берегу.

– Сейчас, с развитием технологий, люди всерьез опасаются за свое будущее. Как по вашему, сбудется ли фильм «Терминатор»?

– На самом деле, люди правильно делают, что опасаются. А сбудется ли «Терминатор», я думаю, мы узнаем довольно скоро. В целом, я являюсь сторонником гипотезы, известной как технологическая сингулярность. Ее ввел американский писатель-фантаст Вернор Виндж. Суть этого явления в том, что с каждым равным отрезком времени прогресс человечества ускоряется все больше и больше. То есть, условно говоря, давным-давно придумали колесо, потом спустя огромное время – паровой двигатель, потом быстрее – электричество, еще быстрее – связь, компьютеры, интернет, и вот теперь – искусственный интеллект. Прогресс движется по экспоненте, по нарастающей, и все идет к тому, что в какой-то момент технологии начнут развиваться настолько стремительно, что мы просто физически не сможем за этим уследить. То есть за какие-то очень малые отрезки времени будут появляться прорывные технологии, которые будут кардинально менять жизнь человечества. Технологические открытия такого уровня будут происходить каждые доли секунды. Вот это, думаю, нас и ожидает в не столь отдаленном будущем. Хорошо это или плохо? Сложно дать однозначный ответ. Наверное, не хорошо и не плохо само по себе. Это просто неизбежное будущее, новая реальность и, возможно, другая форма существования человечества.

– Учитывая эти риски, нужна какая-то регуляция ИИ со стороны государства и закона, и в чем она должна заключаться?

– Обязательно нужна. Думаю, вы заметили, что в последнее время у нас возникают, скажем так, неоднозначные законодательные инициативы. Так вот, вместо того, чтобы запрещать VPN или стринги, было бы неплохо озадачиться реально значимыми проблемами и ввести регуляцию ИИ со стороны государства и закона. Недавно уже выдвигалась инициатива по поводу маркировки контента, созданного искусственным интеллектом. Пока такого закона нет. Есть только кодекс этики искусственного интеллекта, подписанный многими российскими ИТ-компаниями, есть международные стандарты, и вот недавно Яндекс получил сертификат соответствия международному стандарту ISO/IEC 42001, который задает требования к качеству разработки и безопасности искусственного интеллекта. Но все же этого мало. Ключевые аспекты, связанные с разработкой, внедрением и использованием ИИ, особенно в чувствительных сферах, должны быть четко прописаны именно на законодательном уровне, иметь силу закона.

– Почему регуляция ИИ столь принципиальна?

– Потому что искусственный интеллект – это не только друг, помощник или удобный сервис. Это, прежде всего, очень мощный, потенциально опасный инструмент, и использовать его можно в самых разных сферах и с самыми разными целями, не всегда благими. И если мы регулируем, к примеру, ношение оружия, которое может и защищать, и убивать, то почему мы не регулируем искусственный интеллект, который точно так же может приносить и пользу, и вред? Во всяком случае базовая регуляторика необходима — и, в первую очередь самим разработчикам искусственного интеллекта, чтобы они изначально понимали правовые и этические рамки, в какие стороны им можно двигаться, а в какие категорически нельзя, и чтобы для них самих в итоге не стало сюрпризом, что они нечаянно создали что-то потенциально опасное.

– Возвращаясь к теме работы — как вы поддерживаете мотивацию, когда сталкиваетесь с рутиной? Что вас заряжает и не дает выгореть?

– Знаете, в небольшой айтишной компании, конечно, присутствует доля рутины, связанная с административной деятельностью, но ее не так много, чтобы из-за нее можно было выгореть. На самом деле основной драйв, основной заряд дает само содержание работы: в нашей сфере постоянно возникает что-то новое, интересное. Это постоянное движение вперед, и поэтому у меня просто нет времени на выгорание.

– А вне работы есть ли сфера хобби или деятельности, которые совершенно не связаны с IT? Что они вам дают?

– Вне работы есть семья, кот, спорт, а еще дача, где можно поработать руками. Это позволяет ментально отдохнуть, разгрузить голову, и потом вернуться к работе. Я опять же не стал бы называть это спасением от выгорания – это, скорее, такое полезное короткое переключение для того, чтобы быть более эффективным, чтобы посмотреть на свои рабочие задачи немного под другим углом.

– Есть ли у вас свой «белый кит»? — проект, который пока остается лишь идеей, мечтой, и который вы бы хотели реализовать?

– Очень хочется создать настолько полезный, востребованный и естественный для миллионов людей IT- продукт, что его название стало бы нарицательным. Я говорю про истории, вроде Xerox или Google. Никто не говорит: «Воспользуйся поисковой системой Яндекса». Все говорят: «Погугли». То есть это продукт, который не просто был бы популярным, а стал бы неотъемлемой, привычной частью повседневной жизни любого человека, не только бизнес-пользователя. Пока мы его еще не создали, но я верю, что все получится, мы над этим работаем.

– Какое наследие как профессионал и как человек вы хотели бы оставить после себя?

– Как человек я уже оставил наследие. У меня двое замечательных детей, которых, на мой взгляд, я достойно воспитываю. А как профессионал, я бы хотел, чтобы компания «Главкод» продолжала разрастаться и развиваться, чтобы те ценности, которые были изначально в нее заложены – стремление быть полезным, постоянно изучать новое, – не просто поддерживались, но и укреплялись. Чтобы люди, которые будут управлять компанией после меня, тоже всегда руководствовались этими принципами – стремились приносить реальную пользу и никогда не останавливались в изучении нового.

– Представьте, что вы можете дать один совет своему 25-летнему «я», только начинающему карьеру. Что бы это был за совет?

– «Покупай биткоин и не продавай до 2025 года!». А если серьезно, сложный вопрос. Наверное, главный совет был бы: продолжай учиться постоянно, не останавливайся, все обязательно получится, главное – не отчаиваться в трудные моменты. Учись, учись и еще раз учись, как завещал Ленин. Хотя.. я, собственно, так и делал на протяжении всей карьеры. Наверное, поэтому у меня и нет каких-то кардинальных советов – в целом, путь был правильным. Так что реально, парень, «купи биткоин»!