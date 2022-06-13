Александр Арутюнов, Инна Маликова, Аделина Сотникова и другие звезды на премьере фильма «Главная роль»

11 июня в Концертном зале «Барвиха Luxury Village» прошла светская премьера фильма-звезды Венецианского кинофестиваля «Главная роль» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом в главных ролях. 30 июня очевидный кинохит этого лета выходит в широкий прокат.

Первыми искрометную трагикомедию о закулисье актерской профессии увидели Александр Арутюнов, Аделина Сотникова, Инна Маликова, IVAN, ANSE, Катерина Ковальчук, Алика Смехова, Оскар Кучера, Александр Толмацкий, Виктория Дайнеко, Вера Сотникова, Мари Мирай и другие представители светской Москвы.

Премьерный показ начался с приветственной речи продюсера кинопроектов концертного зала «Барвиха Luxury Village» Ирины Коржан и генерального директора кинопрокатной компании Про:взгляд Татьяны Долженко.

«Счастлива представить “Главную роль” в Москве — фильм-интригу этого лета и главную тему для светских бесед — поприветствовала со сцены гостей Татьяна. — Зрителю всегда интересно заглянуть в жизнь за кадром. Наша искрометная, блестящая, ироничная комедия в исполнении звезд мирового кинематографа совсем скоро утолит любопытство сотен тысяч зрителей по всей России».

Пенелопа Крус в «Главной роли» играет Лолу Куэвас — известного режиссера и любимицу мировых кинофестивалей. С предложением профинансировать ее новый фильм к героине обращается 80-летний миллиардер, владелец фармацевтической компании, мечтающий оставить след в истории. Ради того, чтобы его имя прозвучало в кино, он готов за большие деньги приобрести права на экранизацию романа недавнего Нобелевского лауреата. Книга рассказывает о вражде двух братьев, которых навсегда разделила трагическая гибель родителей.

На роли главных героев Лола выбирает актеров с диаметрально противоположным подходом к профессии. Феликс Риверо (Антонио Бандерас) – голливудская звезда, общепризнанный красавец и настоящий мачо. Иван Торрес (Оскар Мартинес) – театральный артист, педагог и любитель Станиславского, убежденный в том, что вкусы массовой публики не имеют отношения к искусству. Найти общий язык на репетициях им будет непросто. Их конкуренция породит массу смешных, нелепых, а порой и трагических ситуаций.

После показа гости не скупились на восторженные комментарии о кино.

Александр Арутюнов:

– Безумное кино, крутое, веселое! Просто потрясающее. Главные актеры — мои любимые. От всех аутфитов можно просто сойти с ума. Это безумно красиво. Каждый кадр я практически фотографировал. Дико рад!

IVAN:

– Фильм невероятно понравился. Он отличается от всех других, которые я смотрел. Ни на секунду не было скучно. Какой-то невероятный сюжет, переплетения тех ролей, которые играли герои, с их реальной жизнью. Про актеров и говорить нечего: всё было на высшем уровне! Очень понравился фильм, уверен, что буду пересматривать его не один раз.

Инна Маликова:

– Фильм неоднозначный, но смотреть его стоит. Полное погружение — за два часа все мысли, проблемы ушли на второй план. Пенелопа Крус нереальна!

ANSE:

– Мне кажется, что самое главное, когда искусство вызывает эмоцию, а когда оно вызывает положительную эмоцию – это ещё лучше. Я смеялась почти весь фильм, это был смех со слезами на глазах. Было очень классно. Очень люблю такое кино. Во время просмотра обо всём забыла. И, благодаря такой хорошей актёрской работе, получилось действительно абстрагироваться от всего и получить удовольствие!

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