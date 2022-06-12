«Борзенко: ринг за колючей проволокой»: онлайн-кинотеатр показал постер документальной ленты

22 июня в онлайн-кинотеатре PREMIER выйдет документальный фильм «Борзенко: ринг за колючей проволокой» о боксере, который выжил в Бухенвальде, благодаря тому, что не проиграл ни одного боя.

История Андрея Борзенко, советского боксера, прошедшего через концлагерь Бухенвальд, настоящее подтверждение тому, что стойкость человеческого духа может творить чудеса. Борзенко провел более 80 боев и ни разу не потерпел поражение, хоть и находился в жутких условиях, практически не совместимых с жизнью.

Зрители увидят и услышат историю этого удивительного человека от тех, кто был к нему ближе всего: его детей, дочери его тренера по боксу (американца Сиднея Джаксона) и спортсменов, выросших под его влиянием. При подготовке фильма использовались документы из архивов со всего мира. Также зрители узнают о том, что подпольная большевистская организация готовила восстание во время поединков Андрея Борзенко: более ста тысяч заключенных собирались рискнуть всем и сразиться за свою свободу.

В постановочной части фильма в роли Андрея Борзенко снялся Иван Фоминов, для которого бокс является серьезным увлечением, которому он посвятил семь лет. Закадровый голос — Сергей Гармаш. Режиссер — Алексей Дегтярев.

Продюсировали проект Владимир Шапошников, Елена Геладзе, Владимир Пирожок, Сергей Гребенников. Производством фильма «Борзенок: ринг за колючей проволокой» занималась кинокомпания Медиа Парк Продакшн.

Для новых поколений боксеров Андрей Борзенко продолжает оставаться непобежденным чемпионом Бухенвальда.

«Сниматься в документальном фильме — это всегда большая ответственность. Я услышал как-то, что людей прошлого отличает колоссальное наличие воли, которое и помогало им выживать в самые сложные времена. Андрей Борзенко — это тот самый человек несокрушимой воли! Смелый, честный и, конечно же, умеющий сопереживать. Только такой человек мог, насмотревшись ужасов лагерей, стать впоследствии детским хирургом», – говорит актер Иван Фоминов.

«По совету своего друга я прочитала книгу “Ринг за колючей проволокой”. Взахлеб, в течение двух дней. Через два дня нашла двух сыновей автора книги Георгия Свиридова. Оказалось, что они друг с другом не общаются, поэтому пришлось их пригласить в ресторан в Ташкенте. Для них это стало знаменательным событием, потому что оба выросли в Ташкенте. Мне удалось уговорить их продать нам права на книгу, а после, благодаря помощи Министерства спорта, мы нашли сына Андрея Борзенко. Он вдохновился нашей идеей о съемке документального фильма о его отце и прислал документы, подтверждающие, что Борзенко был в Бухенвальде. Чуть позже удалось найти тетрадь, где Борзенко собственноручно описывает свою жизнь в лагере. По ней мы и сформировали наш фильм, написали сценарий и начали разработку. Как оказалось, история очень откликается у многих людей. История, которую никто раньше не поднимал. Было удивительно, почему до сих пор не сняли фильм про такого человека», – рассказывает Продюсер Елена Геладзе.

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