Александр Михайлов представит зрителям «Хорошие песни»

«Хорошие песни» — это песни, которые на протяжении многих лет люди поют в кругу друзей, на семейных праздниках, в торжественные и грустные моменты жизни. Это могут быть как народные композиции, так и популярные шлягеры прошлых лет. Эти песни всегда помогали и объединяли людей. Они способны успокоить, вдохновить, исцелить сердца. Каждый выпуск посвящен определенной теме. Ведущие и гости не только исполняют песни, но и делятся своими историями, связанными с ними, рассказывают об истории создания, о неизвестных ранее фактах.

— Я счастлив, что мне предложили «прикоснуться» к этой программе. Здесь уникальная атмосфера, уникальные гости, которые приносят с собой тепло своих душ. И, может быть впервые на телевидении, мы зажгли на нашей программе свечу, и это очень важно, — говорит Александр Яковлевич. — Я тонко чувствую людей, интонации, чувствую, где ложь, где правда, которая волнует и трогает душу. И эта программа — чистая, светлая. Она необходима людям! В ней есть импровизация, есть чистота отношений между людьми, есть чистые и яркие эмоции. Я приглашаю всех к экрану! Присоединяйтесь к нашей теплой компании!

Вместе с Александром Михайловым вести программу будет Элеонора Филина.

Темой одного из первых выпусков станет кино. В ней Михайлов сам исполнит песню «На дальнем берегу» из фильма «Сармат». А его дочь Мирослава исполнит любимую всеми «А напоследок я скажу» из «Жестокого романса». В программе также прозвучат: «Старый клен», «Гадалка», «Опустела без тебя Земля», «Есть только миг» и другие любимые всеми кинохиты. Александр Яковлевич отмечает, что некоторые композиции открылись ему с совершенно новой стороны, что он их почувствовал иначе. И, конечно, был счастлив встретить своих коллег по актерскому цеху.

«Хорошие песни» будут выходить по пятницам один раз в две недели. Премьера состоится 14 октября в 23.00 на ТВ Центре.

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