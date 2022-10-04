В Москве прошла Всероссийская методическая хоровая ассамблея «ХОРЭКСПО – 2022»

С 29 сентября по 2 октября в Большом зале Московского Дома композиторов проходила Всероссийская методическая хоровая ассамблея «ХОРЭКСПО – 2022».

Методический проект для учителей музыки и педагогов-хормейстеров всей России реализует Оргкомитет Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы», оператором которой выступает Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость».

Ассамблея играет важную роль в образовательной и культурной жизни Москвы и России, способствует развитию сотрудничества хормейстеров детских, юношеских, молодежных хоров нашей страны и специалистов из-за рубежа.

Традиционно мероприятие проходило в очно-дистанционном формате. В этом году Ассамблея объединила порядка 220 очных и 250 заочных участников, для которых мастер-классы, выступления спикеров, концерты транслировались в прямом эфире.

Открывала программу Ассамблеи руководитель Центра «Радость», Исполнительный директор программы «Поют дети Москвы», заслуженная артистка России Татьяна Жданова.

В рамках Ассамблеи проходили занятия Мастерской хормейстеров, которые проводили почётный работник общего образования РФ, руководитель Старшего хора Центра «Радость» Екатерина Дунаева; директор Государственного учреждения образования «Могилевская детская школа искусств № 1 имени И.М. Лученка» Ирина Пекарская (Могилёв, Республика Беларусь); руководитель образцового коллектива России «Барнаульский детский хор» Инесса Грицай (Барнаул, Россия); декан факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Сергей Екимов (Санкт-Петербург, Россия). Произведения, выученные в рамках занятий Мастерской хормейстеров, были исполнены на заключительном концерте Ассамблеи 2 октября.

За четыре насыщенных событиями дня участники «ХОРЭКСПО – 2022» вновь открыли для себя увлекательные, заманчивые перспективы профессионального развития.

Фото – Центр «Радость»

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