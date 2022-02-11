Впервые на белгородской сцене два рояля!

17 февраля 2022 года дуэт пианистов – Ирина Силиванова и Максим Пурыжинский (г. Москва) приглашают в Большой зал Белгородской филармонии всех поклонников фортепианной музыки.

Этот концерт станет историческим для нашего региона. Впервые на белгородской сцене будут играть сразу два рояля. Оба инструмента всемирно известной компании Steinway & Sons – одному из инструментов 27 лет; другому в этом году исполнится 2 года – второй рояль появился в филармонии в сентябре 2020 года благодаря давнему партнёру – компании «Металлоинвест».

Дуэт Ирины Силивановой и Максима Пурыжинского образовался в 1998 г. Одним из произведений, оказавшим огромное влияние на художественное становление музыкантов стали «Симфонические танцы» С. В. Рахманинова в авторском переложении для двух фортепиано. Это сочинение предопределило направление развития молодого дуэта: постоянное обращение к симфоническому жанру, тяготение к крупным формам, передача оркестровых красок и звучаний.

Репертуар вечера составят симфонические шедевры русских композиторов в переложении для двух фортепиано. В первом отделении зрители услышат «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» А. Бородина, Адажио из балета «Спартак» А. Хачатуряна, Народное сказание «Кикимора», ор. 63 А. Лядова, «Ночь на Лысой горе» М. Мусоргского. Во втором отделении прозвучат Симфонические танцы, ор. 45 С. Рахманинова.

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