Александр Наумко создал образ Анэтте Бриль для концерта памяти Валентины Легкоступовой

5 ноября в Москве в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся удивительный концерт «Ягода-малина». Он был посвящен одной из самых ярких и любимых звёзд эпохи 80-90-х – Валентине Легкоступовой – певице, которую при жизни всегда называли человеком-праздником.

Валентины не стало 14 августа 2020 года, дочь певицы, Анэтта Бриль долго вынашивала идею большого вечера памяти мамы, но состоялся он только спустя два года, прт поддержке проекта «Имена на все времена».

Овации, цветы, благодарность от зрителей и комплименты от коллег собрала в этот вечер не только сама Бриль, но и ее образ. Все отмечали красоту девушки, которую умело подчеркнул звёздный парикмахер, личный парикмахер Николая Баскова, Александр Наумко.

Главной песней вечера стала «Мама» авторства Вадима Антонова, которая вышла в прошлом году и собрала сотни тысяч просмотров в социальных сетях. Слёзы, мурашки, зал аплодировал стоя, когда увидел клип на больших экранах зала и Анэтту Бриль на сцене.

«Мама сегодня с нами. Она в каждом из нас. Пока жива память, мы слушаем и поем ее песни, она рядом. Спасибо, всем кто поддержал и приехал в этот выходной день. Нужно сделать такие встречи — традицией», — рассказала Анэтта Бриль.

Помимо Бриль и автора хита «Мама» Вадима Антонова, на сцену поднялись звезды эстрады, которые дружили с Валентиной Легкоступовой.

Ирина Ортман, Марина Девятова, Илона Броневицкая, Ая – «Город 312», Феликс Царикати, Симон Осиашвили, Михаил Муромов, Светлана Лазарева, Эмиль Кадыров, Мари Карне, Сергей Избаш, Иван Ильичёв, Евгений Кобылянский, шоу-балет Дарьи Сагаловой и другие.

Они исполнили не только песни из ее репертуара, но и незабываемые хиты 80-90-х.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.