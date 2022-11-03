Игорь Матета посвятил «Несказанную боль» памяти погибшего друга

Премьера клипа Игоря Матеты «Несказанная боль» состоялась в конце октября 2022 года.

Стихи Анатолия Поперечного, написанные для этой песни, хранились у композитора и исполнителя уже давно. Толчком к завершению работы над «Несказанной болью» послужило печальное событие — внезапная гибель друга Игоря Матеты.

— Произошла трагедия — разбился на мотоцикле друг семьи, — признался артист. — Конечно, все близкие были в шоке, и я, чтобы их поддержать, сочинил эту песню. Сначала думал исполнить ее дуэтом, но потом отказался от этой идеи. Очень быстро появились и аранжировка, и сама запись. Я начал показывать результат друзьям и понял, что вроде бы получилось удачно: давно такого не было, чтобы знакомые выпрашивали у меня песню до релиза, пересылали ее друг другу. Одни в «Несказанной боли» видят историю про отношения, другие — переживание в связи с нашей сегодняшней непростой жизнью.

Вдохновленный позитивной реакцией на песню, Игорь Матета принял решение сделать клип. События в видеоролике на «Несказанную боль» разворачиваются в историческом центре Москвы, в несущемся по ночному городу автомобиле и в студии исполнителя.

— Были разные идеи клипа, — отметил Игорь Матета. — Режиссер Олег Рычков предложил сначала снять историю: артист поет песню, а красивая пара на этом фоне гуляет и признается друг другу в любви. Я отказался потому, что это не раскрыло бы должным образом замысел песни. Опыт показывает, что если ты излишне сконцентрирован на видеоряде, то не слышишь текста песни. Поэтому я предложил Олегу сконцентрироваться на настроении одного человека, главного героя клипа. Тогда режиссеру пришла в голову идея показать в ролике ночную Москву. Локации были намечены им заранее, и с погодой нам повезло. Часть материала мы также сняли в студии, потому что зрителям обычно интересно увидеть творческое закулисье. В финале герой клипа отправляется делить свою печаль с прекрасной осенней Москвой.

Клип «Несказанная боль» находится в ротации на «Шансон ТВ». В социальной сети «ВКонтакте» ролик набрал уже порядка 700 тысяч просмотров. Примерно столько же раз «Несказанную боль» посмотрели и в «Одноклассниках».

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