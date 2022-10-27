Певица Дэя выпустила клип на сингл «Нарисуй»

27 октября певица Дэя представила публике свой новый клип «Нарисуй», который стал экранизацией её недавно вышедшего одноимённого трека. Клип получился трогательным и драматичным. Певица словно рассказывает историю своей любви — перед нами всплывает череда волнительных воспоминаний: влюблённые взгляды, прикосновения рук, нежные объятия… Они как будто слились в чувственном танце! Но в памяти вихрем противоречий пролетают и первые ссоры, и обиды, и расставание… Холод разлуки лишает героиню-художницу творческих сил, как будто с любимым ушло вдохновение и способность творить. И лишь незаконченная картина напоминает о тех прекрасных мгновениях, когда она была так счастлива, что не нужны были слова выразить любовь. И всё же, в финале истории, влюблённые соединяются. А с этим возвращается и вдохновение. Обняв друг друга, они заканчивают художественное полотно вместе. И мы понимаем: картина – это символическое отображение гармонии жизни.

«Мой новый клип «Нарисуй» – большая удача, — говорит Дэя. – Это наша вторая совместная работа с режиссёром Melissa Fox. Первый клип на песню «Время», который вышел в 2019 году, уже набрал на YouTube почти 800 000 просмотров. Melissa — талантливый профессионал, прекрасно чувствует артиста и материал. Она легко раскрывает творческий потенциал, позволяя показать новые грани и эмоции, превращая процесс в удовольствие. Нашей работой мы хотели сказать: без любви — счастье невозможно. Ради неё нужно научиться терпению, научиться понимать и прощать, научиться быть вместе! Без этого жизнь будет напоминать череду неоконченных картин», — убеждена певица.

Съёмки клипа проходили в Москве на шести локациях: от трассы в аэропорт Шереметьево — до яхты на Москве-реке, от парка Горького — до Башни «Федерация» в Сити. В студии организовали мастерскую героини-художницы.

Дэя – молодая амбициозная певица. Эстрада была главной мечтой с детства. Начало зрелому проекту было положено в 2017 году после окончания Института современного искусства на факультете «Эстрадно-джазового пения», где, соединившись, академические навыки и основы джазового вокала сформировали характерный индивидуальный колорит голоса исполнительницы.

Творчество молодой певицы не замыкается в тесных рамках отдельного музыкального направления и всегда открыто смелым экспериментам.

Официальный сайт: https://dea-singer.ru .

Фото — Ульяна ТИН

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