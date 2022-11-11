Певица DaLi выпустила песню, написанную автором песен Димы Билана и Полины Гагариной

Молодая певица DaLi представила свой дебютный сингл «В первом ряду». Автором текста выступила Ира Эйфория, известная по работе с Димой Биланом, Полиной Гагариной, Григорием Лепсом и другими, музыку к песне написал Рустам Разыков – автор хитов для Стаса Михайлова, Николая Баскова, EMINа, Мити Фомина.

Работа профессиональной команды внесла свои краски и сделала трек по-настоящему грамотно поп-песней о любви.

«В первом ряду – это история о безумной любви, которой должен быть дан второй шанс. Основной посыл песни заключается в том, что самое важное – это никогда не сдаваться и смело идти вперёд. Причём это касается любого вопроса», — признаётся DaLi.

DaLi – певица, сочетающая в себе яркий вокал, хрупкую женственность и северо-восточный темперамент. Певица выросла в суровой Сибири, однако имеет греческие и румынские корни. Такой синтез ярко отразился на таланте, энергетике и тембре артистки.

Песня уже доступна на всех цифровых площадках.

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