Александр ПОПОВ: «Любая крутая история начинается именно с талантливого артиста»

Музыкальный продюсер Александр Попов рассказал читателям АртМосковии, о том как начать свой путь молодому артисту в электронной музыке.

– Многие думают, что нужно много денег, чтобы войти в музыкальную индустрию и стать известным. Сколько нужно начинающему исполнителю для старта?

– Если говорить о старте для начала творчества, то нужны минимальные вложения. Нужен ноутбук или компьютер с более-менее приемлемой аудиокартой, колонками и наушниками. Если брать подержанное оборудование, это все вместе можно приобрести примерно за 40-50 тысяч рублей. На аналогичном оборудовании сделан, например, всем известный хит - ремикс казахского продюсера Иманбека на Roses, который впоследствии получил Грэмми.

– И в чём же секрет исполнителей, которым удалось раскрутиться, сидя дома за компьютером?

– Чаще всего в количестве попыток и честном отношении к делу. Когда действительно много работаешь и адекватно реагируешь на ту обратную связь, которую получаешь, то можно вырасти до хорошего уровня. Надо помнить, что музыкальная карьера - это почти всегда работа в долгую.

– Что в продюсировании самое интересное для тебя?



– Мне интереснее всего искать мелодические и гармонические решения. А еще это возможность испытать потоковое состояние, несравнимое ни с каким другим процессом. Это какое-то медитативное состояние, когда полностью погружаешься в творческий процесс и не замечаешь, как течет время. Конечно, в студии хватает и рутинной, чисто технической работы, которая занимает большую часть времени. но само рождение музыки - это действительно что-то волшебное.

– Представь: есть гениальный артист и плохой продюсер. И есть плохой артист и гениальный продюсер. Чей дуэт успешнее?

– Я всегда верю в артиста и думаю, что любая крутая история начинается именно с талантливого артиста. Но роль менеджера (продюсера) никак нельзя приуменьшать. Бывает, что именно менеджер на каком-то этапе полностью вывозит проект.

– А тебе бывает стыдно за коллег, которые делают массовые проекты? Сейчас мы говорим о музыке mass market.

– Раньше я, как и многие коллеги из нишевой музыки, немного пренебрежительно относился к совсем массовой поп музыке. Но сейчас я уже хорошо понимаю, что каждый должен заниматься своим делом. И если ты любишь этот жанр и способен сделать результат, то я только порадуюсь. Более того, сделать музыку, которая станет массово популярна - задача более сложная, чем классный трек в любом узком жанре.

– Какие сейчас тенденции в российской электронной музыке?

– Российская электронная музыка, как мне кажется, сейчас существует в нескольких параллельных плоскостях. Например, есть диджеи, которые уже больше 25 лет на сцене, и у них до сих пор есть своя аудитория. Есть мы, команда Interplay с мероприятиями в России и за рубежом, сформированные в парадигме западной сцены. Есть совсем молодые артисты и промо группы, которые сфокусированы только на локальный рынок, но уже с аудиторией. Все мы как-то существуем по отдельности, и я думаю, пришел момент, когда пора объединяться и пробовать смешивать аудитории.

– Что в обозримом будущем ожидать от твоего лейбла и от тебя как от артиста в индустрии?

– Мы намерены дальше развивать электронную танцевальную музыку в России. Впереди много интересных релизов, фитов и проектов. Следите за новостями в моих соцсетях и на моем сайте.