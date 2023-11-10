Ф’эмили: «Не разрешали ни письма, ни передачки от мамы с папой»

Ф’эмили - новый музыкальный проект, где искреннее детское творчество брата и сестры стало основой для серьёзной музыкальной карьеры. Платон сам играет на гитаре, аккомпанируя своей певице - сестре во время выступлений. В своем интервью ребята поделились историей создания группы, о кумирах, мечтах и планах на будущее.
– Привет, Платон и Эмили. Расскажите, как родилась идея создать группу Фэмили и почему именно такое название?
– Привет! Классный вопрос! Сейчас расскажем все по порядку. Летом в 2020 году мы с Платоном поехали отдыхать в детский лагерь «Робин Гуд». Там было очень круто и весело. Но был один огромный минус. Нам вообще нельзя было видеться с родителями. Не разрешали ни письма, ни передачки от мамы с папой, ничего вообще!
Конечно, наши родители очень сильно волновались и переживали из-за этого. Наша мама не могла просто сидеть и ждать нашего возвращения, поэтому она придумала очень крутой план! Она позвала нашего друга Пашу Руденко выступить для деток в лагере, и таким способом они с папой и пробрались вместе с ним к нам. Пока Паша выступал и все вместе с ним пели и танцевали, мы с родителями общались, и никто этого так и не заметил! Хи- хи-хи!
В тот вечер наши родители все и придумали! Все были под огромным впечатлением после выступления Паши в лагере. А почему бы им не создать свою собственную музыкальную группу? - спросил папа. Они ведь и поют и танцуют очень круто! Мы все вместе с Пашей сразу же поддержали эту классную идею.
Название родилось тоже почти сразу. Самое главное в нашей жизни - это семья. И наши любимые родители, наши друзья и наши слушатели - это все одна большая и очень дружная семья. А в переводе с английского - Фэмили. Как-то так!)
– Кто ваш музыкальный наставник?
– Наш музыкальный наставник - это Паша Руденко. Он не просто продюсер, но и наш очень близкий и добрый друг. Паша всегда рядом, во всем нам помогает и поддерживает любые наши начинания.
– Что вы хотите донести своей аудитории вашим творчеством?
– Мы хотим показать людям, что нужно уметь смеяться и веселиться. Никогда не сомневаться в себе и всегда идти только вперед. И, конечно, нужно радоваться мелочам и улыбаться даже в самый дождливый день.
– Есть ли у вас кумиры? На кого хотели бы быть похожи?
Эмили: Мне нравятся многие исполнительницы и артистки. Я подписана и слежу за их творчеством. Но похожей хочу быть только на себя. Я мечтаю стать настоящим и индивидуальным артистом!
Платон: Я полностью согласен с Эмили. Хочется иметь свой собственный стиль и узнаваемость. Но, конечно же, есть люди, которые меня вдохновляют, и на творчество в том числе. Я обожаю музыку Майкла Джексона. У него всегда был свой собственный и не похожий ни на кого стиль.
– О чем вы мечтаете?
– Мы мечтаем стать настоящими артистами. Чтобы со временем у нас все получилось. Мы хотим писать еще больше классных песен, выступать на больших музыкальных мероприятиях и сниматься на главных телеканалах страны. И, конечно же, мы очень хотим завоевать сердца миллионов наших слушателей.
– Как вы считаете, какими качествами должен обладать хороший артист?
– Настоящий артист должен иметь крутые вокальные данные, уметь танцевать и хорошо держаться на сцене перед публикой. Но помимо этого, он еще должен быть стойким и готовым много работать. Потому что жизнь артиста - это не только концерт, но и большая подготовка к нему, записи песен, репетиции и постоянные съемки.
– Какие ваши творческие планы на ближайшее время?
– Ооооооо! Планов у нас море! Скоро у нас выходит наша новая песня - «Дождь Слез Хейтеров». Эта песня учит нас относиться ко всему с юмором и не принимать маленькие неприятности близко к сердцу. А еще мы выступим на фестивале Russian Dance STAR KIDS fitness fest от крутейшей компании LDFA. Всех приглашаем! Будет очень здорово!
– Спасибо за интервью и напоследок, что бы вы пожелали нашим читателям?
– Мы хотим пожелать самого крутого настроения, успехов во всем, чтобы вы не задумали, и, конечно, безграничного, искреннего счастья! Пусть мир вам всегда улыбается!
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