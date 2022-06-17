Александр РАГУЛИН: «Графиня де ла Фер» — рок-приквел «Трёх мушкетёров»

В жизни Александра Рагулина графский титул явно занимает особое место. Первый граф – граф Орлов: большинство поклонников знают талантливого актёра и певца именно по этой роли в одноимённом мюзикле, а сам он долгие годы носил такую же фамилию. Второй граф – граф де ла Фер, отважный Атос. Именно загадочная история его взаимоотношений с молодой женой, непревзойденной интриганкой Миледи, совершенно не раскрытая автором романа «Три мушкетера», и вдохновила Александра Рагулина на создание рок-мюзикла «Графиня де ла Фер».

– Саша, «Графиня де ла Фер» не первый ваш авторский и продюсерский опыт. Всё ведь началось с рок-оперы «Карамазовы»?

– Продюсером я действительно стал по воле случая. «Карамазовых» никто не хотел ставить, я предлагал их и в РАМТе, и в Оперетте, и к Швыдкому подходил, и в РПЦ носил. В итоге я решил пригласить актёров и сделать из «Карамазовых» концепт-концерт (или презентацию иными словами) с отдельными музыкальными номерами. Пришлось стать заодно и режиссёром. Нужно было все отдельно написанные номера увязать в единую цепочку событий. Они, собственно, так и писались, но там много чего не хватало. За месяц пришлось дописать несколько номеров. По сути «Карамазовы» – это такое эмоциональное музыкальное высказывание на тему страстей главных героев.

Но продюсер во мне всегда жил. Я с детства и деньги зарабатывал, и голова у меня работает нормально, могу где-то на опережение сработать, просчитать заранее все риски.

– Сейчас спектакль идёт в обеих столицах – Москве и Санкт-Петербурге…

– Мы возили «Карамазовых» в Новосибирск, Ханты-Мансийск, сейчас собираемся в Архангельск. Недавно пригласили на фестиваль в Оптину Пустынь. В Питере играет местный состав. У питерских артистов есть своя публика, и благодаря этому в том числе «Карамазовы» идут там с неизменными аншлагами и большим успехом.

– Вы как-то сказали, что для вас Достоевский и рок – это синонимы. А почему «Графиня де ла Фер» стала рок-мюзиклом?

– Я до сих пор сомневаюсь, правильно ли я определил жанр. Я вырос на западном роке, это музыка, которая меня по-настоящему «торкает». А для меня это, пожалуй, в музыке главное: чтобы торкало. Рок-мюзикл «Графиня де ла Фер» – может, кого-то слово «рок» и пугает, но мне оно нравится. Не то чтобы я хотел прослыть рокером, но музыка в «Графине» абсолютно роковая. Местами это прямо «тяжеляк»! Но он настолько мелодичен и органичен, что, как говорят наши поклонницы, заходит «будь здоров»!

– Как родилась идея «Графини»? Это ведь фактически приквел «Трёх мущкеторов» Дюма?

– В РАМТе я играю де Тревиля в спектакле «Мушкетёры», в нём у меня есть любимая сцена, где Атос и Миледи выясняют отношения. И я вот смотрю на них и думаю: «Как интересно, он так её любит, что же у них там произошло? Как это он взял и повесил любимую женщину? За что?» И понял: «Вот она, тема для мюзикла!»

– А как вы считаете: мюзикл в России – жанр востребованный?

– Я считаю, что да, очень востребованный!

– Вам не кажется, что российский зритель предпочитает более серьёзные жанры?

– С этим я, пожалуй, соглашусь. Поэтому мы и делаем рок-мюзикл. Рок-оперу. Мне как русскому человеку, представителю русской драматической школы и военному в прошлом слово «мюзикл» не очень близко. Мне интересно по сути делать драматические спектакли, где музыка и вокал являются кульминацией драматического действия.

– За плечами два успешных проекта. Каков ваш рецепт успеха?

– Мой рецепт успеха в первую очередь в том, что я делаю всё сам. И музыку, и текст, и постановку, и кастинг. А кастинг у нас топовый! Ещё одним секретом успеха является, как ни странно, минимализм. Открытый, прямой ход. В чём-то даже дерзкий. Фокус и акцент делаются на артисте. Всё делает актёр, его голос, музыка и свет. Наш спектакль не мешает работать воображению зрителя, и мне кажется, что для зрителя это чрезвычайно важно.

– Вы говорите «топовый кастинг», а можно поподробнее?

– Да, это Анастасия Стоцкая, Анастасия Крылова, Вера Свешникова, Юлия Чуракова, Ростислав Колпаков, Александр Казьмин, Игорь Балалаев, Евгений Вальц, Станислав Беляев, Александр Суханов, Сергей Перегудов!

– И… Александр Рагулин?

– И Александр Рагулин в роли палача!

– Как бы вы сформулировали главный «крючок», чтобы заманить зрителя конкретно на этот спектакль?

– Это то, что вы не смогли прочесть в любимом романе. Ненаписанные главы «Трёх мушкетёров» плюс 25 мегахитов! Кстати, ближайшие показы «Графини де ла Фер» состоятся уже в это воскресенье, 19 июня в культурном центре «Меридиан»!

Текст – Наталья ПЕЛЕХАЦКАЯ,

Фото из личного архива Александра РАГУЛИНА

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