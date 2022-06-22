Искать и помнить: Денис Андреевич фон Мекк о проекте «Бессмертный полк Первой мировой войны»

Герои военных лет живут в песнях и стихах, на страницах повестей и романов, в мемуарах современников. но, пожалуй, ближе всего они к нам в строю Бессмертного полка. О проекте «Бессмертный полк Первой мировой войны», его значении для страны и мира рассказывает координатор движения, президент Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк Денис Андреевич фон Мекк.

– Как появилась идея создания Бессмертного полка Первой мировой войны? Какие общественные и научные организации поддержали эту инициативу?

– Всем известен Бессмертный полк Великой Отечественной войны, который бесконечно дорог всем патриотам России. Отрадно, что жизнь героев тех лет продолжается в том числе благодаря развитию этого гражданско-патриотического движения. Мне представляется важным помнить и о первом военном конфликте мирового масштаба 1914–1918 гг. – Великой или «забытой» войне. Он был очень интересен во многих аспектах и активно изучался советскими историками сквозь призму новой идеологии. Безусловно, существуют и работы эмигрантов, пока малоизвестные широкой аудитории. В наши дни постоянно появляются новые научные и популярные книги на эту тему, публикуются мемуары, рассекречиваются архивные записи. Более того, в эпоху цифровых музеев, библиотек и архивов найти информацию о своих предках намного легче, чем 20–30 лет назад. Думаю, что Бессмертный полк Первой мировой войны поможет нам лучше узнать родную страну, а значит, еще больше гордиться ею.

Что касается организаций, то на данный момент моя инициатива встретила понимание в московском отделении Российского военно-исторического общества (РВИО), которое уже несколько лет проводит тематическое мероприятие первого августа – в день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Как правило, все проходит очень торжественно, с участием молодежи, историков, ветеранов и представителей Министерства обороны.

– Когда и где состоялось первое шествие участников движения? С какими историческими событиями связано это место?

– Мероприятие состоялось первого августа прошлого года, но назвать его шествием было бы не совсем верно, поскольку с портретом пришел только я. Мне хотелось вспомнить офицера Лейб-гвардии Преображенского полка Аттала Николаевича фон Мекка, отдавшего жизнь за Отечество во время Брусиловского прорыва. Участники встречи собрались на территории Мемориально-паркового комплекса героев Первой мировой войны (район Сокол), где когда-то находилось Московское городское Братское кладбище жертв Первой мировой войны, уничтоженное в советские годы. Не могу утверждать, что подобные мероприятия никогда не проходили ранее, но в любом случае надеюсь, что в Бессмертном полку «забытой» войны с каждым годом участников будет только прибывать.

– Да, герои живы, пока жива память о них…Что значит проект «Бессмертный полк Первой мировой войны» лично для Вас? Кто из Ваших предков принимал участие в боевых действиях или служил Родине в тылу?



– Судьбы многих моих ближайших предков неотделимы от Первой мировой войны. Кто-то пошел добровольцем на фронт, кто-то решил получить специальное военное образование, а кто-то не жалел сил и средств для медицинской службы. Мне посчастливилось найти в картотеке Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) перечень документов о представлении моих предков к наградам от Российского Красного Креста. К сожалению, сами документы были утеряны, но фамилии, названия санитарных поездов, географические наименования, награды и другие ценные для исследователя сведения вполне можно разобрать. За каждой записью стоит невыдуманная история, достойная вечной памяти и уважения соотечественников. Мой прапрадед Николай Карлович фон Мекк был назначен особоуполномоченным по снабжению армии провиантом и проделал без преувеличения грандиозную работу. Уже в первый год войны на территории европейской части Российской империи закончились практически все продукты для армии, особенно скоропортящиеся, и наладить их транспортировку из Сибири оказалось жизненно необходимым. Выполняя государственную задачу, Николай Карлович создал не менее семи огромных холодильных складов, оборудованных уникальной техникой, причем помогал ему лучший специалист страны — Михаил Трофимович Зароченцев, принятый на работу на Московско-Казанскую железную дорогу. Кроме того, по инициативе Николая Карловича было построено около двух тысяч вагонов –«ледников» (рефрижераторов), перевозивших продукты на фронт. Также он оборудовал на Казанском вокзале склад, отчеты о деятельности которого просто поражают. Уже за первый год работы в действующую армию было отправлено около двух миллионов единиц вещей, необходимых солдатам в окопах (бинты, предметы одежды и др.). Возглавляя одно из крупнейших в России транспортных предприятий, Николай Карлович успешно приспосабливал его под военные нужды. Так, в Муроме он переоборудовал мастерские в предприятие для ремонта и постройки бронепоездов. В советские годы оно стало крупным заводом (ныне ОАО «Муромтепловоз), который продолжает расти и развиваться. Используя все доступные ресурсы, Николай Карлович проводил испытания бронеавтомобилей на своей железной дороге, организовал подготовку санитарных собак в Прозоровке (ныне Кратово). Первый «выпуск» повез в действующую армию один из его сыновей Марк Карлович фон Мекк, ставший боевым офицером. На собственных заводах он выпускал снаряды и разработал технические инструкции для других предприятий, приспосабливаемых под военные нужды. Также представители семьи фон Мекк передали армии большое количество грузовых и легковых автомобилей, а сын Николая Карловича Аттал был зачислен добровольцем в автомобильную роту благодаря большому опыту вождения, довольно редкому в те времена. Уже на войне он понял, что страна больше нуждается в офицерах, чем в водителях, и прошел ускоренное обучение в Пажеском корпусе. В декабре 1915 года Аттал Николаевич стал подпоручиком Лейб-гвардии Преображенского полка, известного своим героизмом во время Брусиловского прорыва, а 15 июля 1916 года погиб в своем первом бою возле деревни Трыстень. Благодаря содействию Великой княгини Елизаветы Федоровны тело верного своему долгу офицера удалось вывезти с поля боя и похоронить в ограде приходской церкви родительского имения Воскресенское.

– Наверное, о таких офицерах поется: «…кто-то ставит на саблю, а мы ставим на любовь». К дому, соотечественникам, Родине – большой и малой…

– Любовь к Родине проявляется по-разному, но всегда в поступках. К примеру, личный секретарь Великой княгини Елизаветы Федоровны Владимир Владимирович фон Мекк вложил много труда в развитие скаутизма в России, продолжая усердия Александра Карловича фон Мекка – председателя Московского общества содействия физическому развитию, став одним из основателей и вице-председателем «Общества содействия организации «Юных разведчиков города Москвы» («Русский Скаут»). В эту инициативу был привлечен также брат Петра Ильича Чайковского Ипполит – отставной генерал, служивший у Николая Карловича фон Мекка в правлении железной дороги. Интересно, что занятия скаутов проходили на территории Московско-Казанской железной дороги, где Николай Карлович начал строить город-сад для своих служащих незадолго до начала войны (так было положено начало строительства города Жуковский). Кроме того, в рамках одного из своих предприятий, где работало около сорока тысяч сотрудников, он учредил антиалкогольную комиссию с местными комитетами трезвости, по-своему напоминавшими обществу о долге перед Отчизной. А еще перед началом Первой мировой войны Николай Карлович открыл агрономический «университет» на колесах, который обучил более пятидесяти тысяч крестьян в семи губерниях всего за один год. Это оказалось как нельзя кстати, поскольку в военное время каждому земледельцу приходилось трудиться за двоих, а иногда и за четверых. И новые знания в прямом смысле спасали людей от голода.

Возвращаясь к Владимиру Владимировичу фон Мекку, мне хотелось бы отметить, что герои встречаются не только на поле боя. Во время русско-японской войны (1904–1905) он построил санитарный поезд на собственные деньги, руководил размещением раненых на территории Японии и Маньчжурии. После начала Первой мировой войны императрица Александра Федоровна пригласила его возглавить все созданные ей санитарные поезда, склады и летучие отряды. А в 1917 году Временное правительство назначило Владимира Владимировича фон Мекка руководителем всех военных поездов военного ведомства – настолько впечатлили новую власть его знания, энергия и опыт. А жена Варвара и кузины Владимира Владимировича Беннигсены – графини Ксения и Феофани- служили медицинскими сестрами в санитарных поездах, заботясь не о своих, а о чужих жизнях, кузен Георгий фон Мекк- уполномоченным по поездам и складам Великой княгини Елизаветы Федоровны, граф Эммануил Беннигсен – особоуполномоченным Российского общества Красного Креста.

– Да, подвиги порой бывают незаметными…Где можно попытаться найти информацию о своих родственниках -участниках Первой мировой войны? Существуют ли общедоступные архивы, в том числе электронные?

– Записаться на посещение Российского государственного военно-исторического архива, который находится недалеко от Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, совсем не сложно. Гораздо сложнее понять, с чего начать поиски, если Вы в архиве впервые. Как правило, консультанты РГВИА довольно отзывчивы, но я бы порекомендовал тщательно собрать материал для запроса. Важно уточнить, в каких войсках, где и в каком чине мог служить Ваш предок, как он отличился на службе, где получил специальное военное образование. Очень полезны и многочисленные форумы, где Вам могут помочь определить род войск, примерные годы и награды даже по единственной фотографии из семейного архива. Всем без исключения доступны и такие ценные ресурсы, как Национальная электронная библиотека Российской Федерации (нэб.рф) и Государственный каталог Музейного фонда России (госкаталог.рф). В этих цифровых архивах хранятся уникальные документы, в том числе копии известных только узким специалистам газет и журналов времен Первой мировой войны. Также существуют оцифрованные отчеты Российского Красного Креста и подобных ему организаций, где можно просто ввести фамилию в строку поиска, а дальше все зависит от того, насколько она распространенная. К сожалению, имя и отчество в те времена указывали редко, поэтому не исключено, что вместо своего предка Вы найдете однофамильца. В электронных архивах имеет смысл работать каждый месяц, поскольку новые данные появляются довольно часто. А еще в наш цифровой век существует бесценная для исторических исследований технология распознавания лиц на фотографиях. То, что некоторым кажется вмешательством в частную жизнь, может помочь найти близкого человека среди нескольких десятков сослуживцев и даже неожиданно встретить дальних родственников. Лично я считаю эту технологию очень перспективной для истории как науки.

– Похоже, что каждому под силу сделать собственное историческое открытие, пусть и не мирового масштаба…

– Конечно, причем не только с помощью архивариусов, но и благодаря «случайным» встречам с опытными исследователями или даже специалистами по военной истории. Несмотря на тишину и всеобщую сосредоточенность, в архивах вполне можно найти доброжелательных единомышленников, готовых подсказать, как лучше вести поиск.

– Интересуется ли проектом молодое поколение, в частности студенты – историки? Принимал ли кто-то из них участие в прошлогоднем шествии?

– Восемьдесят процентов участников упомянутых мной мероприятий – молодежь, открытая новым знаниям. Уверен, что некоторые из них выбирают Первую мировую войну в качестве темы реферата, дипломной работы или будущей диссертации. В то же время существуют гранты и конкурсы, доступные не только студентам-историкам. На моем веб-сайте опубликована прекрасная во всех смыслах работа студента МГТУ имени Н.Э. Баумана о судьбе Аттала Николаевича фон Мекка. Не имея специального образования, Максим Синицын проделал огромную работу в архивах и подготовил статью на профессиональном уровне. Узнал я об этом талантливом молодом человеке только, когда его работа уже прошла конкурсный отбор.

– Проводятся ли шествия Бессмертного полка Первой мировой войны в других городах России и если да, то в каких именно?

– Мне точно известно, что такие шествия проводились в разных городах, например, в Калининграде, но затрудняюсь сказать, где еще и насколько они были многочисленны. Думаю, что участникам мероприятий важно знакомиться, поддерживать связь, укреплять информационную, материальную и организационную базу движения, в том числе благодаря конкурсам и грантам. Однако лет пять назад в прессе были серьезные дебаты о том, что «Бессмертный полк» — это строго Великая Отечественная.

– Каково, на Ваш взгляд, международное значение проекта? Есть ли примеры того, как историческая память сближает страны и народы?

– По моему мнению, Бессмертный полк Первой мировой войны способен объединить множество людей далеко за пределами нашей страны. Во-первых, Российская империя была территориально гораздо больше нынешней России, а во-вторых, за рубежом проживает немало потомков русских офицеров и других участников Первой мировой войны, которые хотели бы восстановить память о своих предках. Современные технологии позволяют делать открытия буквально на любом континенте!

В целом, международное значение Первой мировой войны – тема обширная и неоднозначная. Как известно, в те годы на территории Российской империи было немало выходцев из Германии, в том числе в правительстве и среди высшего офицерского состава. На фоне антинемецких настроений некоторым российским подданным приходилось менять фамилии и даже отчества, с чем столкнулись и мои предки. Стоит отметить, что врагов России называли германцами, чтобы не обидеть русских немцев, считавшихся своими со времен императрицы Екатерины II. Другой интересный исторический пример — кавалерийская «Дикая дивизия», где служили не только российские дворяне (в том числе Марк Николаевич фон Мекк), но и два иностранных принца — персидский и французский. И наконец, Первая мировая война разрушила четыре империи: Российскую, Австро-Венгерскую, Османскую и Германскую. Без сомнения, память об этой войне сближает народы хотя бы потому, что она разделила их судьбы на «до» и «после».

– Пожалуйста, расскажите немного о планах развития движения. Возможно ли со временем создать веб-сайт, подобный https://www.moypolk.ru/, либо русскоязычную электронную летопись Первой мировой войны?

– На данный момент существует несколько веб-сайтов, посвященных Первой мировой войне, но главное — выбрать мудрую стратегию развития. Можно расширить портал Бессмертного полка Великой Отечественной войны, добавить информацию о создающемся движении на доступные исторические веб-сайты или создать отдельный портал, полностью посвященный героям Первой мировой войны. В первую очередь обществу важно заявить о необходимости вспомнить забытых героев и их подвиги, активно обращаться за поддержкой не только в РВИО, но и в правительственные организации.



– «Никто не вечен в мире, все уйдет, но вечно имя доброе живет», — сказал много веков назад персидский поэт и мыслитель Саади. В завершение нашей беседы хотелось бы спросить: что, по Вашему мнению, могут сделать люди, далекие от истории и архивного дела, ради памяти героев и их добрых имен?

– Важно каждое «малое» дело. Участвовать в проекте могут и те, кто пока не нашел своих героев в картотеках архивов или цифровых каталогах. Репортажи на радио и телевидении, редактирование статей, ведение веб-сайтов и групп в социальных сетях или хотя бы публикация информации на собственной странице… Все это расскажет миллионам людей, чем дороги обществу имена героев Бессмертного полка Первой мировой войны.

– Денис Андреевич, благодарю Вас за подробный рассказ о проекте и замечательный исторический экскурс. Надеюсь, что благодаря активности и неравнодушию участников движения Бессмертный полк в будущем пройдет по всему миру.

Беседовала Ирина ЧЕПАЙКИНА

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.