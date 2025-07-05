Александр Шерра: от сценариста до ивентов со звёздами и карьеры музыканта

Александр Шерра — организатор и автор песен, создатель рок-группы «Шерра», в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге и создает музыку на пересечении альтернативы, поп-рока, хип-хопа и электроники. Его треки обычно имеют молодежный или лирический оттенок и являются цензурными. Коллектив стремится вдохновлять и радовать людей, работающих в сфере IT и креативной индустрии, поддерживает отечественные социальные сети и медиа-платформы. Ранее группа выпустила альбом «Вечно 17» и мини-альбом «Teen Spirit». В этом интервью он раскрывается нашим читателям в новом, ранее неизвестном ракурсе.

— Александр, расскажите, как вы начали свою карьеру в индустрии ивентов?

— Я провел более двух лет в ивент-компании в Санкт-Петербурге, где прошел путь от сценариста до организатора мероприятий. Сегодня это самый простой и доступный способ понять шоу-бизнес. Если артист — пешка в игре профессионалов, то хорошо бы подучить правила.

— Какая это была деятельность?

— Как у любого арт-менеджера. Я координировал общую работу над проданными проектами и разрабатывал сценарии. Больше всего мне нравились корпоративы и тимбилдинги. Я очень рад, что поработал с известными брендами.

— Вам приходилось взаимодействовать с известными артистами? Как на сегодняшний день оцениваете этот опыт?

— Сначала я написал более трёхсот сценариев, и только потом началась полноформатная работа. Я помогал на корпоративе с «Отпетыми мошенниками» и на юбилее с Татьяной Булановой. В гримерке группы «Моя Мишель» был, но, к сожалению, пообщаться с вокалисткой не удалось. Вскоре я оказался в гримерке, где сидел Маргулис, наш басист обожает его песни. Это был яркий и очень полезный опыт.

— В недавней переписке с артистами вас шутливо назвали «серым кардиналом». Что это значит?

— Это юмор о том, что мы любим в последнее время чёрно-белые тона в оформлении. Многие мои близкие и друзья — это артисты и молодые предприниматели в сфере медиа, которые занимаются организацией или созданием чего-либо. Я знаю множество отечественных андеграундных и стартующих музыкальных проектов и неплохо ориентируюсь в гонорарах звезд, которые мелькают по телевизору. Разбираться и оказывать влияние – не одно и то же.

— Как вы оцениваете успешность артистов?

— Важными параметрами для оценки являются стаж, число людей в команде, соответствие музыки требованиям законодательства, адекватность в общении и здоровый образ жизни участников. Для меня не имеет значения число подписчиков, лайков или прослушиваний. Гонорар или число людей, купивших билет на концерт, являются маркерами успеха, ведь только так можно оценить позиции проекта на рынке.

— Как вы сейчас развиваете свою музыкальную карьеру?

— Я продолжаю работать над новым материалом. Рок-группа «Шерра» много работает, готовится к бурной осени. Что будет пока не раскрою. Я хочу довести новые песни до совершенства и перевыпустить старые в новом качестве, поэтому точные сроки называть не хотелось бы. Всё идет планомерно и в штатном режиме. Мы сделали веб-страницу на нашем сайте, которую назвали Sherr.Link — она помогает найти нашу музыку на разных платформах.

— Ваше первое выступление с авторской песней было в 2017 году. Чем вы занимались столько лет?

— По большей части спал или делал то, что мне не интересно. Время, которое я тратил на музыку, тоже не было особо продуктивным, но я получал опыт. Я примерял на себя разные амплуа, пробовал писать музыку в самых разных жанрах, искал себя, свой звук и своих людей. Совершал классические ошибки начинающих артистов, но это помогло всё понять.

— О каких ошибках идет речь?

— Ошибки у всех примерно одинаковые. Например, можно отписать авторские права на свои песни никому не известным людям, которые обещают успех, но результата нет. Можно тратить большие суммы на рекламу, продвигаться по всей стране, но делать концерты лишь в одном городе. Это не самые разумные решения, но в погоне за лайками и прослушиваниями многие не задумываются о том, что будет дальше. Я не был исключением.

— Как можно избежать этих ошибок?

— Учиться самостоятельности. Если для вашего развития вам требуется агентство, и вы сами себе инвестор, то нужно детально изучать предложения, консультироваться прежде, чем начинать работу. Нужно понимать, что и зачем делают эти люди, корректировать их работу, управлять ими в рамках сделки, а не наоборот. Если кто-то будет думать вместо вас, то и деньги этот кто-то будет получать тоже вместо вас. На старте музыку лучше издавать без лейбла, если не согласны — пишите своё мнение в наши социальные сети. Авторские права на музыку и песни мы отписываем хоть кому, но только если прямо сейчас внесут хорошую предоплату, а вот сверху можно предусмотреть роялти, пока больше никак. Ориентироваться на результат. Если вложение в продвижение не принесло прибыль в краткосрочной перспективе, значит не надо это повторять. Надо подумать, что сделано не так и перестроиться.

— Как набирающему популярность артисту защитить себя с правовой точки зрения?

— Если сумма сделки чувствительная и нужен договор – проверять контрагентов, прописывать что конкретно будет сделано, в каком объёме и в какие сроки. Расплывчатых формулировок быть не должно. Можно запросить на сравнение шаблоны договоров аналогичных контрагентов, можно навязать свой шаблон договора подряда, который делается с помощью бесплатного онлайн-конструктора. А уж опытный юрист на удалёнке может творить такие чудеса, что вам и не снилось.

— Как бы вы хотели повлиять на культуру?

— Слушать музыку и дорисовывать в голове картинку, разгадывая замысел и настроение автора – это интеллектуальный труд, это как читать книгу. Сейчас чаще потребляют фастфуд — готовое короткое видео под незатейливую музыку. И в этом, наверное, мало чего-то ценного, ведь это больше похоже на фабричное производство. Интересно ли мне это? Не очень. Хотел бы я, чтобы это выглядело иначе? Скорее да. Но сначала нужно убедиться, что это вообще возможно и действительно необходимо.

— Вы по этой же причине не издаете треки синглами?

— Да. Возможно, мы многое теряем, но производственный цикл комфортнее в этом случае. Легче поддерживать единство в наборе инструментов и обработок, выдерживать стилистику. Я пишу в примерно одинаковом настроении и в одинаковых обстоятельствах. Отгружать, рекламировать и презентовать удобнее альбомами. Синглы выгодны музыкальным платформам, которым нужен непрерывный поток новинок, но мне это не по душе. Если уж глобально мыслить — мы можем напомнить о себе слушателям не только выпустив сингл, способов огромное множество.

Фото: личный архив артиста