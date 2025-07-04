STESHA: Полёт в седле и на сцене

В конном манеже она — собранная спортсменка, чей взгляд устремлён только вперёд. В студии — мечтательная артистка, пробующая силы в музыке. 13-летняя Stesha уже 8 лет серьёзно занимается конкуром, готовится к званию кандидата в мастера спорта и записывает дебютную песню. Как ей удаётся совмещать столь разные увлечения? Что важнее — грация или сила? И почему лошади вдохновляют её на творчество? Об этом — в нашем интервью.

— Stesha, твоё знакомство с конным спортом похоже на сказку!

– (смеётся) Да, это забавная история! Мы с семьёй поехали на ферму около дачи — думали, это мини-зоопарк. Оказалось, там была конюшня. Бабушка сразу записала меня на пробное занятие. Помню, как в тот же вечер села на пони… И буквально влюбилась! С тех пор прошло 8 лет, но каждый раз, подходя к манежу, я чувствую тот же восторг.

— КМС — серьёзная цель. Что для тебя значит эта планка?

– 140 см — это уровень гран-при, настоящий вызов! Сейчас мы с моей лошадью входим в форму — пропускаем соревнования, но упорно тренируемся. Для меня КМС — не просто звание, а доказательство, что мы с партнёром понимаем друг друга без слов.

— Как представляешь своё спортивное будущее?

– Мечтаю стать мастером спорта международного класса. Хочу, чтобы моё имя ассоциировалось с красивыми, чистыми прыжками. Но ещё важнее — создать свою конюшню, где лошади будут счастливы. Представляете, с панорамными окнами, арт-объектами и maybe даже концертной площадкой!

— Какие качества главные для наездника?

– Физическая подготовка — это базис. Но суть в гармонии: нельзя торопиться, но и медлить нельзя. Мои сильные стороны — дисциплина и умение выкладываться на 100%. Иногда тренер говорит: “Ты слишком серьёзная, расслабься!” (показывает строгое лицо, потом смеётся)

— Если бы конный спорт был произведением искусства…

– Красота — в каждом движении, грация — в единстве с лошадью, а сила — в преодолении страха.

— Как появилась идея записать песню?

– Я давно пела для себя — в душе, на прогулках. Но однажды осознала: хочу не просто мечтать о сцене, а выйти на неё. Моя первая песня — о мальчике-одиночке, но это метафора. На самом деле о том, как находить себя через увлечения.

— Ты — пример идеального тайм-менеджмента! Как всё успеваешь?

– Лошади дают мне энергию. Даже после сложного дня в школе (люблю математику — там всё логично!) тренировка заряжает. А если предстоят соревнования, учителя идут навстречу — делаю задания дистанционно. Главное — планировать каждый день.

— Олимпиада, хит в чартах или своя конюшня?

– Всё вместе! Ну я думаю, что я постараюсь это все совместить, и хотелось бы добиться большой популярности.

Фото: личный архив STESHA