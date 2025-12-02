Анна Бычкова: «Желание творить — это зов души»

Анна Бычкова — художник из Иркутска, родилась в 1986, член ПСХР. Анна пишет в технике масляной живописи. Основной темой творчества является морской пейзаж, с этим связана огромная любовь и близость к Байкалу.

— Расскажите, с чего начался Ваш творческий путь?

— Я не получала художественного образования и не посещала худ. школ, желание творить, это зов души, я бы даже сказала требование. Я работала бухгалтером, гл. бухгалтером, причем довольно успешно, мне легко давалась эта профессия, но мне в ней было скучно. Всем своим нутром я чувствовала, что это не мое. Творчество проявлялось во мне в домашних переделках. Я могла за день придумать проект обустройства клумбы, облагораживания территории у бассейна или внутренних комнат и тут же приступить к ремонту. Так я решила стать дизайнером-интерьеров и мне очень нравилось учиться этому. Я чертила планы, делала развертки, визуализации – все вручную, без программ. Здесь я и столкнулась со сложностями в изображении. Нужно было много рисовать, а навыка не было совсем. Так и началось мое движение в сторону профессии художника. Параллельно с обучением дизайну я прошла быстрые 10 дневные курсы по рисованию, где мы разобрали основы: светотень, перспективу, отрабатывали каждый урок на домашних заданиях, и о чудо, я смогла рисовать.

— Творчество Вас захватило и Вы решили переключиться на другую профессию?

— Нет, конечно, я тогда все еще хотела стать дизайнером, шла к своей цели. Новый навык был для меня приятным открытием, тк с детства я уяснила, что рисую плохо. Так говорила мне мой учитель по изо и ставил тройки, так говорила мне мама. Видимо на подкорке это осело) В 2015 я начала рисовать, расписывала стены акрилом, рисовала картины пастелью — у меня появилось хобби. Прошел год обучения, диплом был получен, и я уже потирала руки, с мыслями, что вот сейчас займусь дизайном, я узнаю, что жду третьего ребенка. Здесь конечно пришлось тяжело, все внутри меня кипело, я хотела идти в профессию, ведь я так много трудилась для этого. Но, случилось иначе. Не смотря на беременность я потихоньку стала брать небольшие заказы в дизайне, думала ребеночек родится, а пока он спит, я буду проекты делать, глупая, я тогда еще не понимала, что мне уготовлена другая профессия. Малыш родился беспокойным и спал по 30 мин, естественно ни о какой работе речи идти не могло. И здесь меня захватило творчество, я начала рисовать. Чтобы отдыхать, рисование стало моей медитацией.

— Когда вы осознали, что хотите быть художником?

— В 2021, я тогда работала декоратором на новогоднем ассортименте, всего 2 месяца, но именно тогда я поняла, что хочу писать картины, что интересно мне только это и точка. Причем тогда я почувствовала острое желание научится работать с маслом. До этого я масла побаивалась, мне казалось, что им пишут только настоящие художники, а не самоучки как я. Я купила краски, причем не в художественном, где мое лицо уже примелькалось и мне было стыдно прийти и купить ученический набор масляных красок и расспросить какой растворитель взять, тк я ничего о технике работы с маслом не знала. Понимаете да? Насколько высокий уровень синдрома самозванца у меня тогда был. В итоге первыми моими красками стали сонет в наборе из 8 цветов и льняное масло. В тот же день я приступила к своей первой работе, она называется «Весенний байкал».

Далее я начала развивать свой навык в масляной живописи, нашла художницу, чьи работы мне откликались, купила у нее онлайн урок и, познакомившись с ее техникой, стала писать свои работы. Старалась писать каждый день, часами просиживая у мольберта. Так прошел еще год, год стараний, обучения у самой себя. Я работала над картиной неспеша, послойно и до тех пор, пока не появлялось внутри чувства удовлетворения и счастья от результата.

— Сейчас Вы работаете по-другому, чем в начале в 2021?

— Нет, я продолжаю работать послойно в технике масла, поэтому достаточно долго пишу свои картины. Готовность определяю по внутреннему голосу – если он поет, если ликует от радости, то значит картина готова. О чем мои картины? Зачем они? Я и сама иногда себя спрашиваю. Мои картины, это способ выразить внутренний отклик, все счастье от созерцания, теплоту, радость я вкладываю в свое творчество. Создавая картину, я проживаю момент заново, я стараюсь почувствовать запахи, услышать шум волн или вспомнить игру солнца между деревьями. Я хочу, чтобы через картины шло мое тепло, моя любовь и, смею надеяться, мой зритель это чувствует.

— Планы на будущее?

— Продолжать писать свои картины. Показывать их миру, через соцсети, принимать участие в выставках. Мечтаю выставить свои картины в иркутской галерее Бронштейна или Диас, чтобы показать зрителю другой Байкал. Такой, каким вижу его я. Тема Байкала и картин с ним очень активно продвигается в Иркутске – в основном туристы приезжают полюбоваться озером, но практически все пейзажи написаны однообразно. Берег, лиственница, бескрайняя синь вод. А Байкал, он другой, он очень разный. Я стараюсь показать это в своих работах.

Беседовала Екатерина САМИТИНА.

Фото — личный архив А. Бычковой