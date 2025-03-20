На фестивале «Первозданная Россия» представили новое документальное кино «Заповедные люди»

Гости дня «Заповедного посольства» на крупнейшем всероссийском фестивале дикой природы «Первозданная Россия» увидели анонс новой картины «Заповедные люди» и встретились с авторами документальной киноленты. Ольга Арлаускас и Никита Тихонов-Рау рассказали о сложном, но интересном опыте съёмок и поделились, почему показывать судьбы увлечённых своим делом природоохранников становится новым трендом. Планируется, что премьерный показ фильма состоится в 2025 году при содействии Фонда «Заповедное посольство».

Режиссёры фильма «Заповедные люди» Ольга Арлаускас и Светлана Горло специализируются на документальном социально преобразующем кино. Среди их совместных проектов — фильм о глухих людях «Услышьменя», проект «Они — это мы», посвящённый проблемам пожилых людей, а также медиапроект «#Яволонтер. Истории неравнодушных», освещающий работу добровольцев по всей России.

Герои фильма «Заповедные люди» — сотрудники трех заповедников и двух национальных парков в разных регионах России. Супружеская пара, которая развивает дайвинг и очищает от мусора великолепное Телецкое озеро в Алтайском заповеднике; научный сотрудник Окского заповедника, обожающая диких кабанов и увлечённо изучающая этот, казалось бы, не самый симпатичный вид; государственный инспектор Нижне-Свирского заповедника, готовый снова и снова выписывать штрафы браконьерам, терпеть суровый климат, неудобства, чтобы остановить уничтожение природы; и другие заповедные люди. У них разные судьбы, но их объединяют любовь к природе и готовность посвятить ей жизнь.

И глядя на невероятные заповедные пейзажи, зритель понимает, почему сотрудники особо охраняемых природных территорий сделали такой нелёгкий выбор. Как рассказала Ольга Арлаускас: «Мы стремились передать через изображение и звук то волшебство, которое человек может испытать только наедине с природой. Звуки тишины, леса, гор, шум моря, удивительные восходы и закаты, нам даже кажется, что и запахи мы тоже частично передали зрителю. Пусть он отдохнёт душой».

Человек неотделим от природы, эта связь восходит к нашим историческим корням и памяти предков. Поэтому авторы фильма переплели судьбу природы и судьбу людей, а ещё ввели в картину профессиональных танцоров, которые олицетворяют фольклорных персонажей, и озвучили визуальный ряд фольклорными композициями.

«Сейчас много фильмов про природу, которые носят такой видовой характер: показывают красоту природы через пейзажи или наблюдение за животными. Доступны такие съёмочные технологии, что удивительно просто, какие можно получить результаты. Но мы не гнались за этим. Наша ставка была на другое: на взаимосвязь природы и людей, их истории. Наши герои честные, глубокие, романтичные, с великолепным юмором заповедные люди, которые связали свою жизнь с первозданной природой и даже где-то частично ради этого отказались от цивилизации», — подчеркнул Никита Тихонов-Рау.

Фильм «Заповедные люди» призывает зрителя сделать паузу в ритме большого города, выдохнуть, оглянуться, увидеть нечто невероятное и заглянуть внутрь себя, чтобы ответить на вопрос: что я могу сделать, чтобы сохранить эту красоту?

Фильм создан при поддержке ФПРК (Фонд поддержки регионального кино). Планируется, что премьерный показ фильма «Заповедные люди» состоится в 2025 году при содействии Фонда «Заповедное посольство».